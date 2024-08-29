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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле будет длиной 400 метров и иметь две полосы

Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле будет двухполосным

29 августа 2024, 13:55
Фото: 1MI

Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле будет длиной 400 метров и иметь две полосы

Новый мост в Нижнем тагиле будет состоять из 2-х полос. Его длина будет 400 м.

Мост в Нижнем Тагиле построят на период реконструкции плотины по улице Челюскинцев.

На сегодняшний день заключено допсоглашение с проектной организацией на реализацию проекта. Сейчас геологами ведутся изыскания.

По насыпи будет курсировать спецтехника. Ожидается, что проектирование закончат до конца 2024 года, рассказали в мэрии.

Ранее мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост. Он будет начинаться от улицы Береговой-Ударной и проходить до заводоуправления. Строительство данной конструкции обойдется в 4 миллиарда рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Мост#Плотина#Екатеринбург
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