Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле будет двухполосным

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Мост в Нижнем Тагиле построят на период реконструкции плотины по улице Челюскинцев.
На сегодняшний день заключено допсоглашение с проектной организацией на реализацию проекта. Сейчас геологами ведутся изыскания.
По насыпи будет курсировать спецтехника. Ожидается, что проектирование закончат до конца 2024 года, рассказали в мэрии.
Ранее мэр Нижнего Тагила рассказал, где построят временный мост. Он будет начинаться от улицы Береговой-Ударной и проходить до заводоуправления. Строительство данной конструкции обойдется в 4 миллиарда рублей.