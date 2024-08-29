Противный липкий след от наклеек отойдет вмиг: наношу это средство и отпечатка нет

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Попытки очистить механическим путем остатки клея зачастую приводят к плачевным результатам: поверхность царапается, а следы все равно остаются и выглядят при этом крайне неаккуратно. Специалисты по домоводству Telegram-канала «Смекалочка I Лайфхаки» уверяют, что помочь беде не трудно.
Нам потребуется растительное масло, какая-нибудь тряпочка и ватный диск. Смачиваем его и начинаем тереть поверхность, где остался клейкий след. Масло просто моментально растворяет клей, и он очень легко стирается, — делятся рецептом эксперты.
Кстати, справиться с отпечатком от клея могут и другие средства. Например, можно попробовать стереть след с помощью:
Мыльного раствора
Соды и воды
Уксуса
Спирта или спиртосодержащих средств
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