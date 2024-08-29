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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:16

Противный липкий след от наклеек отойдет вмиг: наношу это средство и отпечатка нет

Противный липкий след от наклеек отойдет вмиг: наношу это средство и отпечатка нет

29 августа 2024, 15:11
Фото: tagilcity.ru
Удаление липких следов от наклеек может быть сложной задачей, особенно если наклейка оставила сильные отпечатки. Однако эксперты хорошо знают, как справиться с проблемой. Главное, что чистить и прикладывать усилия не придется.

Попытки очистить механическим путем остатки клея зачастую приводят к плачевным результатам: поверхность царапается, а следы все равно остаются и выглядят при этом крайне неаккуратно. Специалисты по домоводству Telegram-канала «Смекалочка I Лайфхаки» уверяют, что помочь беде не трудно.

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Нам потребуется растительное масло, какая-нибудь тряпочка и ватный диск. Смачиваем его и начинаем тереть поверхность, где остался клейкий след. Масло просто моментально растворяет клей, и он очень легко стирается, — делятся рецептом эксперты.

Кстати, справиться с отпечатком от клея могут и другие средства. Например, можно попробовать стереть след с помощью:

Мыльного раствора

  • Что взять: теплую воду, жидкое мыло или средство для мытья посуды, губку или мягкую тряпку.
  • Как приготовить: смешайте мыло с теплой водой и нанесите на липкий участок при помощи губки или тряпки. Дайте раствору впитаться в течение нескольких минут, затем аккуратно потрите липкий след. Повторяйте при необходимости.

Соды и воды

  • Что взять: пищевую соду, воду.
  • Как приготовить: нужно смешать пищевую соду и небольшое количество воды, чтобы получилась паста. Нанесите ее на липкий след и оставьте на несколько минут. Затем аккуратно потрите область губкой или тряпкой, смойте водой.

Уксуса

  • Что взять: белый уксус, ткань или бумажное полотенце.
  • Как приготовить: смочите ткань или бумажное полотенце уксусом и приложите к липкому следу на несколько минут. Уксус поможет растворить клей. После этого аккуратно протрите поверхность чистой тряпкой.

Спирта или спиртосодержащих средств

  • Что взять: изопропиловый спирт, ватный диск или тряпку.
  • Как приготовить: ватным диском или тряпочкой нанесите спирт на липкий след. Аккуратно протрите, пока клей не начнет растворяться. Повторяйте при необходимости.

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