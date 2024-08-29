Противный липкий след от наклеек отойдет вмиг: наношу это средство и отпечатка нет

Удаление липких следов от наклеек может быть сложной задачей, особенно если наклейка оставила сильные отпечатки. Однако эксперты хорошо знают, как справиться с проблемой. Главное, что чистить и прикладывать усилия не придется.

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