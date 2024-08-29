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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Нижней Туре женщина поймала упавшего с третьего этажа ребенка

Случайная прохожая поймала выпавшего с третьего этажа малыша в Нижней Туре

29 августа 2024, 16:58
Фото: 1MI

В Нижней Туре женщина поймала упавшего с третьего этажа ребенка

В Нижней Туре женщина проходила мимо одной из многоэтажек и услышала непонятный шум. Она подняла голову и увидела, что прямо на нее летит ребенок.

Трехлетний малыш вылетел из окна в день своего рождения. Мать положила ему еду, а сама вышла в соседнюю комнату, где находился её муж. В это время малыш забрался на подоконник, надавил на москитную сетку и полетел вниз. О происшествии сообщили в МО МВД России «Качканарский».

Мимо проходила местная жительница. Она чудом успела в последнее мгновение подхватить ребенка за ноги. Но полностью травм избежать не удалось: он ударился об асфальт, повредил лоб и подбородок. В больнице у малыша нашли сотрясение и диагностировали ушибы.

Семья считается неблагополучной, в мае 2024 года родителей поставили на учет в местном ПДН.

В первых числах августа из окна многоэтажки в Екатеринбурге выпал двухлетний малыш.

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