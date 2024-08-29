Случайная прохожая поймала выпавшего с третьего этажа малыша в Нижней Туре

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:01
Трехлетний малыш вылетел из окна в день своего рождения. Мать положила ему еду, а сама вышла в соседнюю комнату, где находился её муж. В это время малыш забрался на подоконник, надавил на москитную сетку и полетел вниз. О происшествии сообщили в МО МВД России «Качканарский».
Мимо проходила местная жительница. Она чудом успела в последнее мгновение подхватить ребенка за ноги. Но полностью травм избежать не удалось: он ударился об асфальт, повредил лоб и подбородок. В больнице у малыша нашли сотрясение и диагностировали ушибы.
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