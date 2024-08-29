Случайная прохожая поймала выпавшего с третьего этажа малыша в Нижней Туре

Трехлетний малыш вылетел из окна в день своего рождения. Мать положила ему еду, а сама вышла в соседнюю комнату, где находился её муж. В это время малыш забрался на подоконник, надавил на москитную сетку и полетел вниз. О происшествии сообщили в МО МВД России «Качканарский».