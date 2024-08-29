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Еще один ребенок погиб после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Спустя 28 дней в коме: 12-летней Полины из Тагила не стало в больнице Екатеринбурга

29 августа 2024, 15:36
Фото: 1MI

Еще один ребенок погиб после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Стало известно, что спустя 28 дней, проведенных в коме, в больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя тагильчанка Полина А., которую вытащили из-под завалов дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле.

В детской клинической больнице Екатеринбурга, официальную информацию корреспонденту о состоянии девочки не сообщили по причине конфиденциальности. Смерть девочки редакции TagilCity.ru подтвердили несколько независимых источников.

Таким образом, число погибших от взрыва дома по улице Сибирская, 81 достигло 11. Большая часть из них дети. О дате прощания с Полиной А. станет известно позже.

Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье Полины.

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#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Больница#Дети#Свердловская область#Смерть#Минздрав#Кома#Екатеринбург#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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