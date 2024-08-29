Спустя 28 дней в коме: 12-летней Полины из Тагила не стало в больнице Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В детской клинической больнице Екатеринбурга, официальную информацию корреспонденту о состоянии девочки не сообщили по причине конфиденциальности. Смерть девочки редакции TagilCity.ru подтвердили несколько независимых источников.
Таким образом, число погибших от взрыва дома по улице Сибирская, 81 достигло 11. Большая часть из них дети. О дате прощания с Полиной А. станет известно позже.
Редакция TagilCity.ru выражает искренние соболезнования семье Полины.