Стала известна дата включения отопления в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Первыми отапливать начнут детские дошкольные учреждения, образовательные и лечебные учреждения. Затем тепло включат в остальных социальных учреждениях.
После этого тепло пустят в жилые дома.
Ранее администрация города планировала включать тепло с 15 сентября. Однако сроки сдвинули на 5 дней раньше.
Отметим, что согласно народному поверью, если на Успение погода теплая, то сентябрь во второй половине будет дождливый.
Напомним, ФАС планирует снизить тарифы на электричество для россиян с печным отоплением.