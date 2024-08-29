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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Отопление в Екатеринбурге запустят с 10 сентября

Стала известна дата включения отопления в Екатеринбурге

29 августа 2024, 08:47
Фото: 1MI

Отопление в Екатеринбурге запустят с 10 сентября

В Екатеринбурге тепло в домах начнут включать с 10 сентября. Процесс подключения пройдет в несколько этапов.

Первыми отапливать начнут детские дошкольные учреждения, образовательные и лечебные учреждения. Затем тепло включат в остальных социальных учреждениях.

После этого тепло пустят в жилые дома.

Ранее администрация города планировала включать тепло с 15 сентября. Однако сроки сдвинули на 5 дней раньше.

Отметим, что согласно народному поверью, если на Успение погода теплая, то сентябрь во второй половине будет дождливый.

Напомним, ФАС планирует снизить тарифы на электричество для россиян с печным отоплением.

400 домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газовому отоплению в 2024 году
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#Екатерина Смирнова#Общество#Отопление#Отопительный сезон#Квартиры#Тепло#Екатеринбург
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