Тусклый от налета кран заблестит и засияет: химия не нужна, средство найдете на кухне

Налейте белый уксус в небольшую емкость или используйте его вместе с пульверизатором. Обильно смочите полотенце или салфетку в уксусе и оберните кран. Оставьте на 30-60 минут, а затем снимите полотенце и очистите кран губкой или щеткой. Большая часть налета исчезнет. При желании процедуру можно повторить несколько раз.