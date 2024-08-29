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Published Сегодня, 08:44

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Тусклый от налета кран заблестит и засияет: химия не нужна, средство найдете на кухне

Тусклый от налета кран заблестит и засияет: химия не нужна, средство найдете на кухне

29 августа 2024, 08:44
Фото: 1MI
На смесителях в ванной и на кухне постоянно образуется некрасивый известковый налет. Особенно эта проблема актуальна в домах, где из крана течет жесткая вода. Отчищать его очень сложно, но есть проверенные годами народные средства, которые легко справляются с проблемой.

Известковый налет на кране зачастую становится настоящим наказанием для хозяек, которые стремятся поддерживать идеальную чистоту на кухне и в ванной комнате. Он буквально «вгрызается» в сталь и не поддается очистке обычными средствами. Эксперты Telegram-канала «Смекалочка I Лайфхаки» рассказали о простых методах, которые позволяют избавиться даже от самого стойкого загрязнения.

Использовать будем только старые народные средства.

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Убираем налет с помощью уксуса

Налейте белый уксус в небольшую емкость или используйте его вместе с пульверизатором. Обильно смочите полотенце или салфетку в уксусе и оберните кран. Оставьте на 30-60 минут, а затем снимите полотенце и очистите кран губкой или щеткой. Большая часть налета исчезнет. При желании процедуру можно повторить несколько раз.

Уксус легко и быстро растворит налет на смесителеУксус легко и быстро растворит налет на смесителе
Уксус легко и быстро растворит налет на смесителе
Фото: 1MI

Убираем налет с помощью лимонного сока

Лимонная кислота является естественным и при этом весьма действенным чистящим средством. Разрежьте лимон и протрите грязный кран долькой. Если грязи очень много, оставьте для воздействия на 10-15 минут. Затем вымойте кран губкой и сполосните водой.

Убираем налет комбо из соды и уксуса

Смешайте соду с небольшим количеством воды и приготовьте пасту. Нанесите ее на грязный кран. Затем сбрызните уксусом — начнется реакция пенообразования, которая поможет расщепить налет. Оставьте на 15-20 минут, потом очистите губкой или щеткой и смойте водой.

Как сделать, чтобы налет вообще не образовывался

  • Регулярно протирайте кран сухим полотенцем после использования, чтобы предотвратить образование налета.
  • Установите систему фильтрации, чтобы уменьшить жесткость воды.

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