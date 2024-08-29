Тусклый от налета кран заблестит и засияет: химия не нужна, средство найдете на кухне

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Известковый налет на кране зачастую становится настоящим наказанием для хозяек, которые стремятся поддерживать идеальную чистоту на кухне и в ванной комнате. Он буквально «вгрызается» в сталь и не поддается очистке обычными средствами. Эксперты Telegram-канала «Смекалочка I Лайфхаки» рассказали о простых методах, которые позволяют избавиться даже от самого стойкого загрязнения.
Использовать будем только старые народные средства.
Налейте белый уксус в небольшую емкость или используйте его вместе с пульверизатором. Обильно смочите полотенце или салфетку в уксусе и оберните кран. Оставьте на 30-60 минут, а затем снимите полотенце и очистите кран губкой или щеткой. Большая часть налета исчезнет. При желании процедуру можно повторить несколько раз.
Лимонная кислота является естественным и при этом весьма действенным чистящим средством. Разрежьте лимон и протрите грязный кран долькой. Если грязи очень много, оставьте для воздействия на 10-15 минут. Затем вымойте кран губкой и сполосните водой.
Смешайте соду с небольшим количеством воды и приготовьте пасту. Нанесите ее на грязный кран. Затем сбрызните уксусом — начнется реакция пенообразования, которая поможет расщепить налет. Оставьте на 15-20 минут, потом очистите губкой или щеткой и смойте водой.
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