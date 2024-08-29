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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Ученые поняли, как любимый жанр кино может рассказать об активности мозга

Ученые поняли, как любимый жанр кино может рассказать об активности мозга

29 августа 2024, 09:02
Ученые решили изучить активность различных областей мозга во время просмотра фильмов. Выяснилось, что предпочтения в жанрах могут дать представление о том, как мозг обрабатывает эмоциональные стимулы.

Как пишет newkhakasiya.online, в эксперименте участники смотрели сцены с выражениями страха и гнева на лицах. В это время исследователи с помощью МРТ регистрировали реакцию их мозга. Особое внимание уделялось миндалевидному телу, которое отвечает за обработку ключевых эмоций и активирует реакцию «бей или беги» при угрозе.

Изначально предполагалось, что мозг поклонников экшен-фильмов будет труднее стимулировать из-за обилия эмоциональных сцен. Однако результаты показали обратное: реакция на такие фильмы была наиболее сильной. Это говорит о том, что любители боевиков более восприимчивы к эмоциональным стимулам и получают от них больше удовольствия. Похожие результаты наблюдались у любителей комедий.

И наоборот, мозг поклонников детективов, триллеров и документальных фильмов реагировал на стимуляцию заметно слабее. Ученые предположили, что сцены с печальными лицами могли бы вызвать более сильную реакцию у поклонников драм и романтических фильмов. Исследователи заключили, что люди выбирают жанры фильмов, которые оптимально стимулируют их мозг.

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