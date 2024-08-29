Ученые поняли, как любимый жанр кино может рассказать об активности мозга

Изначально предполагалось, что мозг поклонников экшен-фильмов будет труднее стимулировать из-за обилия эмоциональных сцен. Однако результаты показали обратное: реакция на такие фильмы была наиболее сильной. Это говорит о том, что любители боевиков более восприимчивы к эмоциональным стимулам и получают от них больше удовольствия. Похожие результаты наблюдались у любителей комедий.