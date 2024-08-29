tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Установлена личность найденного мужчины в лесу под Нижним Тагилом

Установлена личность найденного мужчины в лесу под Нижним Тагилом

29 августа 2024, 05:36
Фото: Изображение Midjourney
Стала известна личность умершего пожилого мужчины, который был найден в лесу около поселка Евстюниха в Нижнем Тагиле.

Умершим оказался 88-летний тагильчанин, который жил в Ленинском районе. По словам очевидцев, он часто ездил на автобусе от кинотеатра «Урал», рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Также известно, что мужчина жил один на улице Космонавтов. Причина его смерти неизвестна.

Напомним, тело горожанина нашли 23 августа 2024 года. У него с собой были корзина для грибов, наручные часы, компас, а также ключи от дома.

В лесу в Нижнем Тагиле найден пропавший пенсионер
Узнать подробнее
Читайте также:
Завершены поиски пенсионера из Нижнего ТагилаПочему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причиныПрохожие в Екатеринбурге нашли мертвым мужчину на детской площадке
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Смерть#Полиция#Мужчина#ЧП#Личность#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле школьные линейки пройдут без родителей
Вчера, 14:34
«Тяжелая мужская работа»: в Нижнем Тагиле прощаются с штурмовиком СВО
Вчера, 15:00
Жители Серова заметили задымление над заводом по обработке дерева
Сегодня, 03:28
Заморозки ожидаются в Свердловской области в конце недели
Сегодня, 04:57
В Нижнем Тагиле не работает светофор на перекрестке улиц Алтайская и Юности
Сегодня, 05:55