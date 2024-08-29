Установлена личность найденного мужчины в лесу под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Умершим оказался 88-летний тагильчанин, который жил в Ленинском районе. По словам очевидцев, он часто ездил на автобусе от кинотеатра «Урал», рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Также известно, что мужчина жил один на улице Космонавтов. Причина его смерти неизвестна.
Напомним, тело горожанина нашли 23 августа 2024 года. У него с собой были корзина для грибов, наручные часы, компас, а также ключи от дома.