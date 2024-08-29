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В 46 населенных пунктах Свердловской области появилась мобильная связь

В 46 населенных пунктах Свердловской области появилась мобильная связь

29 августа 2024, 06:20
Фото: 1MI
В 46 населенных пунктах Свердловской области, в которых проживают свыше 15 тысяч человек, заработали мобильная связь и интернет.

Благодаря построенной инфраструктуре у жителей деревень и поселков от Красноуфимского района на западе до Тугулымского на востоке, от Новолялинского района на севере до Артинского на юге появилась возможность пользоваться самыми современными сервисами экосистемы МТС.

Всего за время реализации проекта в Свердловской области было построено 52 базовые станции в поселках и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Станции работают в двух стандартах связи 3G и 4G. МТС планирует обеспечить все население региона услугами связи и мобильным интернетом, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Отметим, в Свердловской области до конца 2024 года компания должна была подключить 45 базовых станций в диапазонах DCS-1800/LTE-1800. Однако уже в августе запустила в работу 46 базовых станций.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Интернет#4G#3G#МТС#Мобильная связь#Поселки#Екатеринбург#Деревни
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