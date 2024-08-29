В Арамиле семья получит компенсацию за травму ноги, полученную ребенком в садике

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Инцидент случился в Арамиле осенью прошлого года.
Семья свердловчан отдала чадо в мини-садик «Пчелка». С организацией был заключен договор.
В первый же день ребенок упал со стула и ударился ногой. На приеме врач поставил диагноз «Перелом». Ребенка госпитализировали.
Суд оценил сред здоровья как «средней степени тяжести» и назначил компенсацию потерпевшим 40 000 рублей.
Однако прокуратура не согласилась с позицией суда и при повторном рассмотрении дела доказала, что ребенку не оказали доврачебную помощь. В итоге садик заплатит пострадавшим 100 000 рублей.
Напомним, чиновники заплатят мальчику за травму в свердловском лагере.