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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Мини-садик в Свердловской области заплатит 100 тыс родителям ребенка за травму

В Арамиле семья получит компенсацию за травму ноги, полученную ребенком в садике

29 августа 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney

Мини-садик в Свердловской области заплатит 100 тыс родителям ребенка за травму

Детский сад заплатит семье из Свердловской области крупную сумму за травму у ребенка.

Инцидент случился в Арамиле осенью прошлого года.

Семья свердловчан отдала чадо в мини-садик «Пчелка». С организацией был заключен договор.

В первый же день ребенок упал со стула и ударился ногой. На приеме врач поставил диагноз «Перелом». Ребенка госпитализировали.

Суд оценил сред здоровья как «средней степени тяжести» и назначил компенсацию потерпевшим 40 000 рублей.

Однако прокуратура не согласилась с позицией суда и при повторном рассмотрении дела доказала, что ребенку не оказали доврачебную помощь. В итоге садик заплатит пострадавшим 100 000 рублей.

Напомним, чиновники заплатят мальчику за травму в свердловском лагере.

Свердловский детский лагерь заплатит почти 800 тысяч за травму ребенка
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Суд#Перелом#Екатеринбург#Инцидент
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