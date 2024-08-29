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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Екатеринбурге на Сортировке толпа молодежи устроила массовую драку

В Екатеринбурге молодежь устроила потасовку, как в фильме «Бойцовский клуб»

29 августа 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на Сортировке толпа молодежи устроила массовую драку

В Екатеринбурге произошла массовая драка. По словам очевидцев, это было похоже на сцены фильма «Бойцовский клуб».

Свидетелями происшествия стали местные жители, которые наблюдали за происходящим из окон своих квартир. Некоторые даже делали прогноз, кто победит в драке.

Несмотря на то, что люди восприняли происходящее как развлечение молодежи, своим детям они такое не разрешили бы, пишет «Злой Екатеринбург».

В полицию по данному факту обращений не поступало. После распространения информации в сети, в полиции сообщили, что будет проведена проверка.

Ранее Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Екатеринбурге.

Прокуратура заинтересовалось массовой дракой подростков в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Драка#Массовая драка#18+#Екатеринбург#Инцидент
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