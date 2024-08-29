В Екатеринбурге молодежь устроила потасовку, как в фильме «Бойцовский клуб»

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Свидетелями происшествия стали местные жители, которые наблюдали за происходящим из окон своих квартир. Некоторые даже делали прогноз, кто победит в драке.
Несмотря на то, что люди восприняли происходящее как развлечение молодежи, своим детям они такое не разрешили бы, пишет «Злой Екатеринбург».
В полицию по данному факту обращений не поступало. После распространения информации в сети, в полиции сообщили, что будет проведена проверка.
Ранее Бастрыкин заинтересовался массовой дракой в Екатеринбурге.