В Екатеринбурге мошенники начали обманывать таксистов

Таксисты Екатеринбурга массово становятся жертвами новой схемы обмана. Пассажир говорит, что у него сел телефон и просит телефон водителя для оплаты поездки. Но вместо этого мошенники переводят деньги на свои счета. Оказывается это можно сделать с помощью СМС по номеру 900, пишет Е1.