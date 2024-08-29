В Екатеринбурге мошенники начали обманывать таксистов

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Таксисты Екатеринбурга массово становятся жертвами новой схемы обмана. Пассажир говорит, что у него сел телефон и просит телефон водителя для оплаты поездки. Но вместо этого мошенники переводят деньги на свои счета. Оказывается это можно сделать с помощью СМС по номеру 900, пишет Е1.
В полиции предупредили, что жертвами могут стать не только таксисты, но и любые люди, которые дали свой телефон незнакомому человеку.
Напомним, что в Первоуральске мошенники тоже не стоят на месте. Они начали представляться сотрудниками архивов и почты.