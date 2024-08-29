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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В Екатеринбурге мошенники начали обманывать таксистов

В Екатеринбурге мошенники начали обманывать таксистов

29 августа 2024, 09:11
Фото: 1MI
Теперь фраза «дай позвонить» обрела новый смысл. В Екатеринбурге мошенники научились обманывать таксистов и просто людей с помощью их же телефона.

Таксисты Екатеринбурга массово становятся жертвами новой схемы обмана. Пассажир говорит, что у него сел телефон и просит телефон водителя для оплаты поездки. Но вместо этого мошенники переводят деньги на свои счета. Оказывается это можно сделать с помощью СМС по номеру 900, пишет Е1.

В полиции предупредили, что жертвами могут стать не только таксисты, но и любые люди, которые дали свой телефон незнакомому человеку.

Напомним, что в Первоуральске мошенники тоже не стоят на месте. Они начали представляться сотрудниками архивов и почты.

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