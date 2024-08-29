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В Екатеринбурге приставы заставили предпринимателя снести автомойку

В Екатеринбурге приставы заставили предпринимателя снести автомойку

29 августа 2024, 13:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге предприниматель незаконно построил шиномонтаж и автомойку. Добровольно сносить их он отказался. Приставам пришлось его уговорить.

Приставы обязали предпринимателя снести автомойку и шиномонтаж. Специалисты долго пытались уговорить мужчину самостоятельно снести здания. Но это не помогало. На мужчину подействовал только один уговор — взыскание стоимости работ по сносу, сообщают в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Ранее чиновники из имущественного управления обращались в суд, чтобы признать сооружения незаконными. Суд встал на сторону города и постановил снести здания. Однако мужчина проигнорировал требование. Тогда-то в дело и вступили судебные приставы-исполнители.

Напомним, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на Волчихинском водохранилище, планируют снести все рыбацкие домики. По мнению властей, постройки вредят экологии.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Суд#Окружающая среда#Постройка#Автомойка#Снос#Незаконно#Шиномонтаж#Екатеринбург#Снос зданий#Постройки#Незаконное строение
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