В Екатеринбурге приставы заставили предпринимателя снести автомойку

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Приставы обязали предпринимателя снести автомойку и шиномонтаж. Специалисты долго пытались уговорить мужчину самостоятельно снести здания. Но это не помогало. На мужчину подействовал только один уговор — взыскание стоимости работ по сносу, сообщают в пресс-службе ФССП по Свердловской области.
Ранее чиновники из имущественного управления обращались в суд, чтобы признать сооружения незаконными. Суд встал на сторону города и постановил снести здания. Однако мужчина проигнорировал требование. Тогда-то в дело и вступили судебные приставы-исполнители.
Напомним, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на Волчихинском водохранилище, планируют снести все рыбацкие домики. По мнению властей, постройки вредят экологии.