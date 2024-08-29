В Екатеринбурге приставы заставили предпринимателя снести автомойку

Приставы обязали предпринимателя снести автомойку и шиномонтаж. Специалисты долго пытались уговорить мужчину самостоятельно снести здания. Но это не помогало. На мужчину подействовал только один уговор — взыскание стоимости работ по сносу, сообщают в пресс-службе ФССП по Свердловской области.