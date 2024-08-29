В Екатеринбурге пропал инвалид по зрению

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
23 августа 62-летний Наиль Фаррахов вышел из своего дома на Первомайской, 92, направился в сторону улицы Гагарина и исчез. Недавно мужчину заметили в продуктовом магазине, после этого его никто не видел, сообщает Е1.
Его родственница рассказала, что у мужчины недавно умерла жена, также отметила, что вдовец очень плохо видит.
Полицейские продолжают поиски.
Напомним, что 22 августа житель Серова прилетел в Екатеринбург, купил билет на самолет и загадочно исчез.