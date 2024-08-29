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Updated Сегодня, 07:18

В Екатеринбурге пропал инвалид по зрению

В Екатеринбурге пропал инвалид по зрению

29 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пропал плохо видящий мужчина. Он ушел из дома после смерти жены.

23 августа 62-летний Наиль Фаррахов вышел из своего дома на Первомайской, 92, направился в сторону улицы Гагарина и исчез. Недавно мужчину заметили в продуктовом магазине, после этого его никто не видел, сообщает Е1.

Его родственница рассказала, что у мужчины недавно умерла жена, также отметила, что вдовец очень плохо видит.

Полицейские продолжают поиски.

Напомним, что 22 августа житель Серова прилетел в Екатеринбург, купил билет на самолет и загадочно исчез.

Пропавшего жителя Екатеринбурга несколько раз видели в Сочи
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