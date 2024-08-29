В Екатеринбурге раскрыли двойное убийство из 90-х

Два молодых человека пропали без вести в конце 1999 года. Как удалось выяснить, их убили и закопали на Шарташе. Следователи нашли виновных, банда бывшего начальника Кировской наркополиции Владислава Соболя и нескольких его соучастников, пишет Е1.