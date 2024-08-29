В Екатеринбурге раскрыли двойное убийство из 90-х

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Два молодых человека пропали без вести в конце 1999 года. Как удалось выяснить, их убили и закопали на Шарташе. Следователи нашли виновных, банда бывшего начальника Кировской наркополиции Владислава Соболя и нескольких его соучастников, пишет Е1.
Соболь в 90-х занимался борьбой с наркотиками и одновременно торговлей ими. Молодых людей подозревали в торговле наркотиками, их вывезли в лес, выпытали информацию и задушили.
Следствие выдвигает несколько версий случившегося, либо Соболев хотел устранить конкурентов, либо чтобы подозреваемые не пожаловались на пытки.
Подозреваемые в убийстве дали чистосердечное признание. Закопанные тела ищут.
Напомним, что в Свердловской области бывший глава колонии, который был осужден за пытки, досрочно вышел на свободу.