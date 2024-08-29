В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который устроил поножовщину у «Гринвича»

29 августа суд в Екатеринбурге приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам тюрьмы и компенсации для родителей погибшего в размере 2 млн рублей. Убийца вину так и не признал, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.