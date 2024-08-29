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В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который устроил поножовщину у «Гринвича»

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который устроил поножовщину у «Гринвича»

29 августа 2024, 14:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который зарезал молодого человека ножом около ТЦ «Гринвич» в канун Нового года.

29 августа суд в Екатеринбурге приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам тюрьмы и компенсации для родителей погибшего в размере 2 млн рублей. Убийца вину так и не признал, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошел вечером 31 декабря 2023 года. Осужденный южанин назначил встречу своим друзьям, в результате словесной перепалки он выхватил нож и вонзил его в грудь молодого человека. Потерпевший скончался в машине скорой.

Напомним, что в Екатеринбурге бомж изнасиловал, а затем убил пенсионера.

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