В кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле усилят антитерростические меры

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По результатам подведения итогов электронного аукциона, начальная сумма контракта была снижена до 336 тысяч рублей. Работы в здании на улице Победы, 26 должны быть окончены в течение 20 календарных дней.
Подрядчик проложит кабельные линии и смонтирует оборудование. При работе необходимо использовать устройства пылеудаления. После завершения работ строительный мусор вывезут с территории и утилизируют.
Заказчику предоставят схемы расположения видеокамер и всю техническую документацию. Гарантия на выполненные работы составит 60 месяцев.
Между тем, в Нижнем Тагиле в сентябре 2024 года состоятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.