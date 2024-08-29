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Published Сегодня, 10:11

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Систему видеонаблюдения установят в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле

В кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле усилят антитерростические меры

29 августа 2024, 10:11
Фото: 1MI

Систему видеонаблюдения установят в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле

В киновидеодосуговом центре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле в скором времени установят систему видеонаблюдения. Это связано с антитеррористической защищенностью посетителей. Для этого было выделено более 400 тысяч рублей.

По результатам подведения итогов электронного аукциона, начальная сумма контракта была снижена до 336 тысяч рублей. Работы в здании на улице Победы, 26 должны быть окончены в течение 20 календарных дней.

Подрядчик проложит кабельные линии и смонтирует оборудование. При работе необходимо использовать устройства пылеудаления. После завершения работ строительный мусор вывезут с территории и утилизируют.

Заказчику предоставят схемы расположения видеокамер и всю техническую документацию. Гарантия на выполненные работы составит 60 месяцев.

Между тем, в Нижнем Тагиле в сентябре 2024 года состоятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

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