В кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле усилят антитерростические меры

Систему видеонаблюдения установят в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле

В киновидеодосуговом центре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле в скором времени установят систему видеонаблюдения. Это связано с антитеррористической защищенностью посетителей. Для этого было выделено более 400 тысяч рублей.