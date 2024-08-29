В Москве состоялась выставка живописи Анны Горчаковой под названием «Заводы России»

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Художник подчеркнула, что в советское время сфера производства находилась под пристальным вниманием, а выдающиеся работники заводов становились образцом для подражания. Главной задачей выставки является привлечение аудитории к эстетике современного производственного процесса в России, акцентирование на высоких технологиях и экологичности, а также повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, пишет newsnn.ru.
В экспозиции представлено десять картин, написанных маслом, которые отражают работу заводов различных отраслей, таких как нефтехимическая, текстильная и лесопромышленная.
Анна Горчакова сообщила, что она является специалистом по связям с общественностью, а живопись для нее — хобби. Серия «Заводы России» началась в 2016 году с картины, посвященной фармацевтическому производству.
Она также отметила, что во время экскурсии для журналистов на фармацевтический завод была поражена высоким уровнем чистоты и передовыми технологиями на этом производстве. Для работы в таких условиях важно иметь высшее образование. Художница подчеркнула, что выставка может пробудить у молодежи стремление выбирать карьеру в промышленности, вместо того чтобы погружаться в мир блогинга. Более того, многие предприятия сегодня предлагают привлекательные зарплаты и социальные гарантии. В настоящее время заводы уже не вызывают ассоциаций с грязными производствами для работников с низкой квалификацией.