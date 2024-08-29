В Москве состоялась выставка живописи Анны Горчаковой под названием «Заводы России»

Она также отметила, что во время экскурсии для журналистов на фармацевтический завод была поражена высоким уровнем чистоты и передовыми технологиями на этом производстве. Для работы в таких условиях важно иметь высшее образование. Художница подчеркнула, что выставка может пробудить у молодежи стремление выбирать карьеру в промышленности, вместо того чтобы погружаться в мир блогинга. Более того, многие предприятия сегодня предлагают привлекательные зарплаты и социальные гарантии. В настоящее время заводы уже не вызывают ассоциаций с грязными производствами для работников с низкой квалификацией.