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В Москве состоялась выставка живописи Анны Горчаковой под названием «Заводы России»

В Москве состоялась выставка живописи Анны Горчаковой под названием «Заводы России»

29 августа 2024, 20:30
Фото: culture.gov.ru
26 августа в Государственном историческом музее состоялась специальная выставка картин студентки «Мастерской новых медиа» Анны Горчаковой, получившая название «Заводы России». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства культуры и правительства Москвы.

Художник подчеркнула, что в советское время сфера производства находилась под пристальным вниманием, а выдающиеся работники заводов становились образцом для подражания. Главной задачей выставки является привлечение аудитории к эстетике современного производственного процесса в России, акцентирование на высоких технологиях и экологичности, а также повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, пишет newsnn.ru.

В экспозиции представлено десять картин, написанных маслом, которые отражают работу заводов различных отраслей, таких как нефтехимическая, текстильная и лесопромышленная.

Анна Горчакова сообщила, что она является специалистом по связям с общественностью, а живопись для нее — хобби. Серия «Заводы России» началась в 2016 году с картины, посвященной фармацевтическому производству.

Она также отметила, что во время экскурсии для журналистов на фармацевтический завод была поражена высоким уровнем чистоты и передовыми технологиями на этом производстве. Для работы в таких условиях важно иметь высшее образование. Художница подчеркнула, что выставка может пробудить у молодежи стремление выбирать карьеру в промышленности, вместо того чтобы погружаться в мир блогинга. Более того, многие предприятия сегодня предлагают привлекательные зарплаты и социальные гарантии. В настоящее время заводы уже не вызывают ассоциаций с грязными производствами для работников с низкой квалификацией.

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