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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

В свердловском Минобразования разъяснили, в каких школах введут«Семьеведение»

В некоторых школах Свердловской области введут «Семьеведение»

29 августа 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney

В свердловском Минобразования разъяснили, в каких школах введут«Семьеведение»

Свердловский министр образования Юрий Биктуганов считает, что в некоторых школах региона должен появиться новый предмет — «Семьеведение». Однако изучать его должны не все школьники.

Как отметил Биктуганов в эфире «4 канала», новый предмет входит в федеральный стандарт, но каких-то жестких и четких требований по нему нет.

Отводится на предмет всего 34 часа, а преподавать его можно в 6-7 или 8-9 классах. По словам министра, директора школ должны сами решить, вводить предмет или нет. Во многом это зависит от ситуации в районе и муниципалитете.

Он также подчеркнул, что решение необходимо принимать после обсуждения с родителями.

Напомним что «Семьеведение» в российских школах вводится с 1 сентября 2024 года. Школьников будут знакомить с принципами построения семьи, традиционными устоями и рассказывать об особенностях психологии семейной жизни.

Ранее в Екатеринбурге родители начали массово жаловаться на отказы о зачислении детей в 10 класс.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Министерство образования#Образование#Родители#Школы#Уроки#Екатеринбург
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