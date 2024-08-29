В некоторых школах Свердловской области введут «Семьеведение»

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Как отметил Биктуганов в эфире «4 канала», новый предмет входит в федеральный стандарт, но каких-то жестких и четких требований по нему нет.
Отводится на предмет всего 34 часа, а преподавать его можно в 6-7 или 8-9 классах. По словам министра, директора школ должны сами решить, вводить предмет или нет. Во многом это зависит от ситуации в районе и муниципалитете.
Он также подчеркнул, что решение необходимо принимать после обсуждения с родителями.
Напомним что «Семьеведение» в российских школах вводится с 1 сентября 2024 года. Школьников будут знакомить с принципами построения семьи, традиционными устоями и рассказывать об особенностях психологии семейной жизни.
Ранее в Екатеринбурге родители начали массово жаловаться на отказы о зачислении детей в 10 класс.