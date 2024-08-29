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В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на ремонт улицы Пожарная за 5,1 млн рублей

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на ремонт улицы Пожарная за 5,1 млн рублей

29 августа 2024, 08:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который отремонтирует участок улицы Пожарная на Тагилстрое. На работы мэрия выделила 5,1 миллиона рублей.

По плану подрядная организация отфрезерует участок, обустроит основание, уложит асфальтовое покрытие. Вместе с этим будут заменены люки и горловины колодцев, а также устройство плит перекрытий каналов. Общая протяженность улицы — порядка 750 метров. О том, какой участок подлежит ремонту, в документации не уточняется.

Ремонт, согласно техническому заданию, должен быть завершен к 31 октября 2024 года. Срок окончания подачи заявок — 30 августа.

Фото: Яндекс. Карты

Ранее вопрос ремонта улицы Пожарная уже поднимался на думе. По словам местных жителей и предпринимателей, чей бизнес расположен в том районе, состояние улицы не позволяет комфортно передвигаться по дороге. Инициативные граждане вышли к депутатам с предложением часть средств на ремонт вложить от себя и часть — из бюджета города.

На момент обсуждения этого вопроса было известно, что в рамках бюджетного инвестирования в городе оставалось порядка 3 миллионов рублей, которые мэрия готова была вложить в проект. Помимо этого для дальнейшего ремонта улицы горожане могут заявиться с аналогичным проектом в область. За подробной информацией по этому делу редакция обратилась в мэрию Нижнего Тагила.

В целом участие горожан в инициативных проектах находит поддержку у мэрии и депутатов. Достойные идеи от горожан будут прорабатывать и направлять в область, чтобы получить гарантированное финансирование. Ранее на получение дополнительных средств уже заявлялись для приобретения инвентаря в спортшколы и обустройства спортивных площадок.

50% финансирует город: жители и бизнесмены хотят отремонтировать дорогу на Тагилстрое
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Начало строительно-монтажных работ — с даты заключения Контракта;
Окончание выполнения работ — до 31.10.2024 г.

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