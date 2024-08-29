В Нижнем Тагиле ищут подрядчика на ремонт улицы Пожарная за 5,1 млн рублей

На момент обсуждения этого вопроса было известно, что в рамках бюджетного инвестирования в городе оставалось порядка 3 миллионов рублей, которые мэрия готова была вложить в проект. Помимо этого для дальнейшего ремонта улицы горожане могут заявиться с аналогичным проектом в область. За подробной информацией по этому делу редакция обратилась в мэрию Нижнего Тагила.