В поселке в Свердловской области происходит самозахват жилья участников СВО

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Факты завладения жильем в закрытом военном поселке Порошино происходили неоднократно.
ФГАУ «Росжилкомплекс», который занимается управлением жилищным фондом Миноборы распространил данную информацию.
Сообщается, что пока бойцы находятся в зоне СВО их квартиры сдают третьим лицам или вскрывают для проживания.
Организация предупреждает, что договоры с третьими лицами будут расторгнуты, а жильцы выселены. Выселят и тех, кто сам захватил жилые помещения.
Ранее стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове.