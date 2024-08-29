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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Свердловской области захватывают жилье участников СВО

В поселке в Свердловской области происходит самозахват жилья участников СВО

29 августа 2024, 07:12
Фото: 1MI

В Свердловской области захватывают жилье участников СВО

В Свердловской области жилье участников СВО, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, захватывают третьи лица для проживания или сдачи в аренду.

Факты завладения жильем в закрытом военном поселке Порошино происходили неоднократно.

ФГАУ «Росжилкомплекс», который занимается управлением жилищным фондом Миноборы распространил данную информацию.

Сообщается, что пока бойцы находятся в зоне СВО их квартиры сдают третьим лицам или вскрывают для проживания.

Организация предупреждает, что договоры с третьими лицами будут расторгнуты, а жильцы выселены. Выселят и тех, кто сам захватил жилые помещения.

Ранее стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове.

Семье бойца СВО дали отсрочку на выселение из квартиры в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Жилье#Квартира#Екатеринбург#Инцидент#Боец СВО
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