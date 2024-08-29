В Свердловской области эксперты Минздрава проверили больницы

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Эксперты проверили больницы крупных городов области. Особо внимательно специалисты наблюдали за Свердловской областной больницей №1.
Сотрудники Минздрава рассказали, что в Свердловской области давно создана эффективная система помощи людям с болезнями сердца. Эксперты отдельно выделили рентгенохирургическое отделение Областной больницы.
Напомним, что в Екатеринбурге произошло ДТП, из-за которого на рабочего вылился разогретый до 230 градусов термопластик. Врачи провели ему 9 операций.