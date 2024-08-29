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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

В Свердловской области эксперты Минздрава проверили больницы

В Свердловской области эксперты Минздрава проверили больницы

29 августа 2024, 11:33
Фото: Министерство здравоохранения
В Свердловской области эксперты Минздрава проверили больницы, в которых оказывают помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эксперты проверили больницы крупных городов области. Особо внимательно специалисты наблюдали за Свердловской областной больницей №1.

Сотрудники Минздрава рассказали, что в Свердловской области давно создана эффективная система помощи людям с болезнями сердца. Эксперты отдельно выделили рентгенохирургическое отделение Областной больницы.

Фото: Министерство здравоохранения

Напомним, что в Екатеринбурге произошло ДТП, из-за которого на рабочего вылился разогретый до 230 градусов термопластик. Врачи провели ему 9 операций.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Больница#Свердловская область#Врачи#Здравоохранение#Минздрав#Эксперты#Министерство здравоохранения#Екатеринбург#Больницы
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