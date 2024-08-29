Вот зачем на самом деле белят деревья осенью: агрономы раскрыли ошеломляющий секрет

Белить деревья на даче — довольно распространенная практика ухода за садом в России. На стволы деревьев при этом наносится известковый или акриловый раствор. Это делается по нескольким очевидным причинам, однако есть и менее распространенные доводы, о которых мало кто знает.

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