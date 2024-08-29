Вот зачем на самом деле белят деревья осенью: агрономы раскрыли ошеломляющий секрет

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Побелка деревьев — это не только способ защиты, но и хороший способ поддержать здоровье и долголетие сада. Регулярная побелка значительно повышает устойчивость деревьев к внешним неблагоприятным условиям и болезням. Однако опытные садоводы кропотливо «красят» стволы осенью не только по этой причине. Оказывается, что побелка предохраняет молодые деревца от слишком раннего пробуждения, объясняют эксперты-агрномы Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».
Молодые стволы плодовых деревьев часто имеют темную окраску. Зимой иногда бывают затяжные оттепели, температура поднимается до плюсовых значений. А на солнце даже зимой могут очень сильно пробиваться побеги. В результате в этих стволах начинает бежать сок близко к поверхности. А затем ударяют морозы, температуры опускаются до отрицательных значений. Вода в деревьях замерзает и разрывает кору и стволы, — констатируют специалисты.
А от чего еще защищает побелка?
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