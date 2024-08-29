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Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Вот зачем на самом деле белят деревья осенью: агрономы раскрыли ошеломляющий секрет

Вот зачем на самом деле белят деревья осенью: агрономы раскрыли ошеломляющий секрет

29 августа 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Белить деревья на даче — довольно распространенная практика ухода за садом в России. На стволы деревьев при этом наносится известковый или акриловый раствор. Это делается по нескольким очевидным причинам, однако есть и менее распространенные доводы, о которых мало кто знает.

Побелка деревьев — это не только способ защиты, но и хороший способ поддержать здоровье и долголетие сада. Регулярная побелка значительно повышает устойчивость деревьев к внешним неблагоприятным условиям и болезням. Однако опытные садоводы кропотливо «красят» стволы осенью не только по этой причине. Оказывается, что побелка предохраняет молодые деревца от слишком раннего пробуждения, объясняют эксперты-агрномы Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород».

Молодые стволы плодовых деревьев часто имеют темную окраску. Зимой иногда бывают затяжные оттепели, температура поднимается до плюсовых значений. А на солнце даже зимой могут очень сильно пробиваться побеги. В результате в этих стволах начинает бежать сок близко к поверхности. А затем ударяют морозы, температуры опускаются до отрицательных значений. Вода в деревьях замерзает и разрывает кору и стволы, — констатируют специалисты.

А от чего еще защищает побелка?

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  • От солнечных ожогов. Зимой и ранней весной солнце светит ярко, его лучи могут обжечь кору деревьев, которая еще не успела адаптироваться к потеплению. Белая побелка хорошо отражает солнечные лучи и предотвращает появление ожогов.
  • От вредителей и болезней. Растворы для побелки содержат известь и другие компоненты, в том числе фунгициды и инсектициды. Эти вещества уничтожают возбудителей болезней и вредителей, которые живут в трещинах коры.
  • Механическая защита. Побеленный ствол менее привлекателен для многих видов вредителей, ищущих укрытие на зиму. Известь в этом случае действует как естественный барьер на пути вредителей.
  • Предотвращение роста мха и лишайников. Эти представители мира флоры быстро разрастаются и угнетают молодые деревья, но побеленные стволы они не любят.

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