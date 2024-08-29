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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Свердловскую область придет похолодание до -3 градусов

Заморозки ожидаются в Свердловской области в конце недели

29 августа 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловскую область придет похолодание до -3 градусов

Специалист Алексей Пулин рассказал о том, что в Свердловской области температура достигнет отметки ниже нуля. Такая погода будет 30 и 31 августа 2024 года.

Похолодание в области начнется в пятницу, а своего пика оно достигнет в субботу, в последний день лета. Также заморозки до -1… -3 градусов возможны в ночное время 1 сентября, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

В Екатеринбурге 29 августа будет облачно, кроме того, вероятны умеренные осадки. Днем придет тепло до +18… +20 градусов.

Напомним, 29 августа в Свердловской области пройдут ливневые осадки и град, а также ветер. Жителям рекомендуется сохранять осторожность и бдительность.

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