Заморозки ожидаются в Свердловской области в конце недели

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
Похолодание в области начнется в пятницу, а своего пика оно достигнет в субботу, в последний день лета. Также заморозки до -1… -3 градусов возможны в ночное время 1 сентября, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
В Екатеринбурге 29 августа будет облачно, кроме того, вероятны умеренные осадки. Днем придет тепло до +18… +20 градусов.
Напомним, 29 августа в Свердловской области пройдут ливневые осадки и град, а также ветер. Жителям рекомендуется сохранять осторожность и бдительность.