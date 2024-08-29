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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Свердловской области зарплата за год выросла на 19%

Зарплаты свердловчан превысили 80 тысяч в месяц

29 августа 2024, 09:17
Фото: 1MI

В Свердловской области зарплата за год выросла на 19%

В Свердловской области заработная плата за последний год выросла почти на 20%.

На сегодняшний день средний ежемесячный доход в регионе составляет 80 тысяч рублей.

По данным Свердловскстата больше всех в области на начало лета зарабатывали научные разработчики и айтишники. Им платят за труд 126 и 125 тысяч рублей соответственно.

Чуть меньше получают сотрудники финансовой сферы и страховых компаний. По официальным данным, они получают в месяц 117 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что регионы УрФО — лидеры по зарплатам учителей.

В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 94 тысяч рублей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Зарплата#Средняя зарплата#Екатеринбург
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