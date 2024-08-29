Зарплаты свердловчан превысили 80 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
На сегодняшний день средний ежемесячный доход в регионе составляет 80 тысяч рублей.
По данным Свердловскстата больше всех в области на начало лета зарабатывали научные разработчики и айтишники. Им платят за труд 126 и 125 тысяч рублей соответственно.
Чуть меньше получают сотрудники финансовой сферы и страховых компаний. По официальным данным, они получают в месяц 117 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что регионы УрФО — лидеры по зарплатам учителей.