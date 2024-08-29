Здоровье ребенка — на первом месте: как приобщить свое чадо к ЗОЖ

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В последние годы в стране отмечается резкий спад физической активности среди детей и подростков. Статистика подтверждается ростом числа заболеваний ожирением и сахарным диабетом среди этих же возрастных категорий.
Согласно данным ВОЗ, порядка 80% подростков в России недостаточно физически активны.
Время, проведенное за гаджетами, и высокая нагрузка в учебном году часто способствуют гиподинамии, снижению концентрации внимания, нарушению психоэмоционального состояния, а также развитию остеохондроза. Именно здоровый образ жизни будет способствовать долголетию и снижению риска возникновения различных недугов в любом возрасте.
Детям и подросткам важно помимо учебы иметь хобби и увлечение для общего гармоничного развития личности. Ребенок может потерять уверенность в своих силах из-за плохой успеваемости в школе и постоянного недовольства учителей или родителей, в таком случае дополнительная секция или кружок могут помочь укрепить его веру в себя и повысить самооценку, — пояснила клинический психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Лариса Петрова.
К здоровью нужно относиться бережно и сохранять его с самого детства.
Прежде всего нужно понимать: для каждого ребенка главным примером и мотиватором в жизни являются родители.
Обычно дети стремятся во всем быть похожими на своих пап и мам. Вот почему ЗОЖ должен начинаться именно с родителей. Совместные занятия спортом в кругу семьи, прогулки на свежем воздухе, спортивные походы и сбалансированное питание помогут ненавязчиво привить ребенку полезные привычки и здоровый образ жизни с самых ранних лет, — добавила Лариса Петрова.
Режим дня
Крепкий сон — залог бодрости, умственной активности и эмоциональной стабильности ребенка. Дети дошкольного возраста должны спать 9-10 часов в сутки, школьного — 8-9 часов. Пробуждение и отход ко сну должны происходить примерно в одно и тоже время, даже в выходные дни.
Психологическая стабильность
Почти половина переживаний подростка, как утверждают специалисты, приходится на стресс из-за плохой оценки, полученной на уроках. Однако даже этот факт можно минимизировать, если выполнять все задания, ответственно подходя к своим обязанностям. Родители должны поддерживать ребенка в любых ситуациях, оберегать от негативных эмоций, объясняя, что семья поможет справиться с любыми проблемами.
Правила личной гигиены
Личная гигиена ребенка — важная составляющая его здоровья. В ежедневный уход за телом входят: мытье тела, двухразовая чистка полости рта, ношение чистой одежды, мытье рук с мылом перед едой и после похода в туалет.
Профилактические осмотры
Родители должны следить за здоровьем своего ребенка. Для контроля необходимо проходить профилактические осмотры. Цель таких мероприятий — понять, как растет и развивается ребенок, выявить заболевания на ранней стадии.
Занятие физкультурой
Физическими упражнениями можно заниматься в спортивных секциях, на уличных площадках или даже дома. Сюда же необходимо добавить прогулки на свежем воздухе.
Спортивные секции по-прежнему остаются самыми востребованными. Если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, есть смысл записать его в секцию с подвижными видами спорта, желательно на свежем воздухе. Плавание также хорошо укрепляет детское здоровье, — подчеркнула психолог.
Правильное питание
Сбалансированное и полноценное питание предусматривает использование таких способов приготовления блюд как варка, приготовление на пару, тушение и запекание. В основе ежедневного меню должны быть хлеб, молоко, масло, овощи и фрукты. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется употреблять один раз в 2-3 дня.
Отказ от вредных привычек
ЗОЖ просто несовместим с вредными привычками. Курение вейпа или сигарет, употребление алкоголя и энергетиков с раннего возраста являются факторами риска развития многих заболеваний. Пассивное курение не менее опасно, чем активное.
Несложные принципы ЗОЖ при регулярном их соблюдении научат ребенка руководствоваться ими и во взрослой жизни, что убережет от многих проблем со здоровьем и будет способствовать долголетию.