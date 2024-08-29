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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Здоровье ребенка — на первом месте: как приобщить свое чадо к ЗОЖ

Здоровье ребенка — на первом месте: как приобщить свое чадо к ЗОЖ

29 августа 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Все чаще вместо активного времяпрепровождения дети выбирают виртуальный мир: смартфоны, планшеты, компьютеры. Малоподвижный образ жизни приводит к негативным последствиям не только у взрослых, но и у подростков. Как избежать проблем со здоровьем с самого раннего возраста — в материале TagilCity.ru.

В последние годы в стране отмечается резкий спад физической активности среди детей и подростков. Статистика подтверждается ростом числа заболеваний ожирением и сахарным диабетом среди этих же возрастных категорий.

Согласно данным ВОЗ, порядка 80% подростков в России недостаточно физически активны.

Время, проведенное за гаджетами, и высокая нагрузка в учебном году часто способствуют гиподинамии, снижению концентрации внимания, нарушению психоэмоционального состояния, а также развитию остеохондроза. Именно здоровый образ жизни будет способствовать долголетию и снижению риска возникновения различных недугов в любом возрасте.

Детям и подросткам важно помимо учебы иметь хобби и увлечение для общего гармоничного развития личности. Ребенок может потерять уверенность в своих силах из-за плохой успеваемости в школе и постоянного недовольства учителей или родителей, в таком случае дополнительная секция или кружок могут помочь укрепить его веру в себя и повысить самооценку, — пояснила клинический психолог Детской городской больницы Нижнего Тагила Лариса Петрова.

К здоровью нужно относиться бережно и сохранять его с самого детства.

Прежде всего нужно понимать: для каждого ребенка главным примером и мотиватором в жизни являются родители.

Обычно дети стремятся во всем быть похожими на своих пап и мам. Вот почему ЗОЖ должен начинаться именно с родителей. Совместные занятия спортом в кругу семьи, прогулки на свежем воздухе, спортивные походы и сбалансированное питание помогут ненавязчиво привить ребенку полезные привычки и здоровый образ жизни с самых ранних лет, — добавила Лариса Петрова.
Фото: Изображение Midjourney

Здоровье и активность на долгие годы помогут сохранить простые правила:

Режим дня

Крепкий сон — залог бодрости, умственной активности и эмоциональной стабильности ребенка. Дети дошкольного возраста должны спать 9-10 часов в сутки, школьного — 8-9 часов. Пробуждение и отход ко сну должны происходить примерно в одно и тоже время, даже в выходные дни.

Психологическая стабильность

Почти половина переживаний подростка, как утверждают специалисты, приходится на стресс из-за плохой оценки, полученной на уроках. Однако даже этот факт можно минимизировать, если выполнять все задания, ответственно подходя к своим обязанностям. Родители должны поддерживать ребенка в любых ситуациях, оберегать от негативных эмоций, объясняя, что семья поможет справиться с любыми проблемами.

Правила личной гигиены

Личная гигиена ребенка — важная составляющая его здоровья. В ежедневный уход за телом входят: мытье тела, двухразовая чистка полости рта, ношение чистой одежды, мытье рук с мылом перед едой и после похода в туалет.

Профилактические осмотры

Родители должны следить за здоровьем своего ребенка. Для контроля необходимо проходить профилактические осмотры. Цель таких мероприятий — понять, как растет и развивается ребенок, выявить заболевания на ранней стадии.

Занятие физкультурой

Физическими упражнениями можно заниматься в спортивных секциях, на уличных площадках или даже дома. Сюда же необходимо добавить прогулки на свежем воздухе.

Спортивные секции по-прежнему остаются самыми востребованными. Если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, есть смысл записать его в секцию с подвижными видами спорта, желательно на свежем воздухе. Плавание также хорошо укрепляет детское здоровье, — подчеркнула психолог.

Правильное питание

Сбалансированное и полноценное питание предусматривает использование таких способов приготовления блюд как варка, приготовление на пару, тушение и запекание. В основе ежедневного меню должны быть хлеб, молоко, масло, овощи и фрукты. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется употреблять один раз в 2-3 дня.

Отказ от вредных привычек

ЗОЖ просто несовместим с вредными привычками. Курение вейпа или сигарет, употребление алкоголя и энергетиков с раннего возраста являются факторами риска развития многих заболеваний. Пассивное курение не менее опасно, чем активное.

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Несложные принципы ЗОЖ при регулярном их соблюдении научат ребенка руководствоваться ими и во взрослой жизни, что убережет от многих проблем со здоровьем и будет способствовать долголетию.

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