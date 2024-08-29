Здоровье ребенка — на первом месте: как приобщить свое чадо к ЗОЖ

Почти половина переживаний подростка, как утверждают специалисты, приходится на стресс из-за плохой оценки, полученной на уроках. Однако даже этот факт можно минимизировать, если выполнять все задания, ответственно подходя к своим обязанностям. Родители должны поддерживать ребенка в любых ситуациях, оберегать от негативных эмоций, объясняя, что семья поможет справиться с любыми проблемами.