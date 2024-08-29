Женщина в Екатеринбурге выплатит 70 тысяч рублей девочке за нападение ее собаки

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Женщина выгуливала собаку. В какой-то момент животное набросилось на девочку, проходившую мимо. У девочки оказалась повреждена левая нога. Законный представитель ребенка обратился в суд, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд, рассмотрев обращение истца, удовлетворил просьбу и взыскал с владелицы собаки 70 тысяч рублей в пользу пострадавшей.
Напомним, жительница Белоярского района выплатит подростку 110 тысяч рублей за нападение ее собаки.