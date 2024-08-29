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Updated Сегодня, 11:43

Женщина в Екатеринбурге выплатит 70 тысяч рублей девочке за нападение ее собаки

Женщина в Екатеринбурге выплатит 70 тысяч рублей девочке за нападение ее собаки

29 августа 2024, 11:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге собака во время выгула набросилась на девочку и укусила ее. Инцидент случился 12 ноября 2023 года.

Женщина выгуливала собаку. В какой-то момент животное набросилось на девочку, проходившую мимо. У девочки оказалась повреждена левая нога. Законный представитель ребенка обратился в суд, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд, рассмотрев обращение истца, удовлетворил просьбу и взыскал с владелицы собаки 70 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

Напомним, жительница Белоярского района выплатит подростку 110 тысяч рублей за нападение ее собаки.

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