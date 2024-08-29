Житель Березовского обманом продавал наркотики

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Мужчина осенью 2022 и зимой 2024 года писал девушкам на сайте знакомств о том, что у него якобы есть «сверхспособности» и убеждал, что у них есть порча, которую нужно снять.
Далее он проникал к ним домой и и проводил «обряд». Затем он отправлял их в душ «смыть» негатив и покидал квартиру, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате его действий пострадали две женщины. Одной из них причинен ущерб более, чем на 160 тысяч, а другой — более, чем на 20 тысяч.
Также весной 2024 года свердловчанин на металлическом мосту поднял сверток с мефедроном и был задержан правоохранителями. Кроме того, во время обыска в его квартире был найден большой запас мефедрона. Суд приговорил его к 9,5 годам тюрьмы.
Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека, который нес в сумке наркотики.