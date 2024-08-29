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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Житель Березовского приговорен к 9 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

Житель Березовского обманом продавал наркотики

29 августа 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney

Житель Березовского приговорен к 9 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

Суд в Екатеринбурге вынес приговор жителю Березовского за распространение наркотических веществ 29 августа 2024 года.

Мужчина осенью 2022 и зимой 2024 года писал девушкам на сайте знакомств о том, что у него якобы есть «сверхспособности» и убеждал, что у них есть порча, которую нужно снять.

Далее он проникал к ним домой и и проводил «обряд». Затем он отправлял их в душ «смыть» негатив и покидал квартиру, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате его действий пострадали две женщины. Одной из них причинен ущерб более, чем на 160 тысяч, а другой — более, чем на 20 тысяч.

Также весной 2024 года свердловчанин на металлическом мосту поднял сверток с мефедроном и был задержан правоохранителями. Кроме того, во время обыска в его квартире был найден большой запас мефедрона. Суд приговорил его к 9,5 годам тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге задержали молодого человека, который нес в сумке наркотики.

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