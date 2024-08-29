Житель Екатеринбурга напал с ножом на знакомого около ТЦ

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Между знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них схватил нож и ударил им несколько раз своего оппонента.
Пострадавшего увезли в больницу, однако он там скончался. В отношении екатеринбуржца возбудили дело, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
После завершения следствия материалы отправили в суд. Подсудимого приговорили к восьми годам и пяти месяцам тюремного заключения.
Напомним, в Качканаре мужчина убил в подъезде свою сожительницу. У нее остался сын младшего школьного возраста.