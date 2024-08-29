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Житель Екатеринбурга напал с ножом на знакомого около ТЦ

Житель Екатеринбурга напал с ножом на знакомого около ТЦ

29 августа 2024, 08:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек убил ножом своего знакомого около ТЦ на улице 8 марта. Происшествие случилось 31 декабря 2023 года.

Между знакомыми произошел конфликт. В какой-то момент один из них схватил нож и ударил им несколько раз своего оппонента.

Пострадавшего увезли в больницу, однако он там скончался. В отношении екатеринбуржца возбудили дело, рассказали в пресс-службе областного Следкома.

После завершения следствия материалы отправили в суд. Подсудимого приговорили к восьми годам и пяти месяцам тюремного заключения.

Напомним, в Качканаре мужчина убил в подъезде свою сожительницу. У нее остался сын младшего школьного возраста.

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