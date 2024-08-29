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Updated Сегодня, 11:16

Житель Екатеринбурга познакомился в интернете с девушкой и лишился 12 млн

Житель Екатеринбурга познакомился в интернете с девушкой и лишился 12 млн

29 августа 2024, 11:14
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель познакомился с девушкой в интернете и лишился почти 12 миллионов рублей.

Екатеринбуржец познакомился с девушкой на сайте знакомств. Позже они продолжили переписываться в мессенджере. Девушка предложила ему подзаработать на торговой платформе. Позже с ним связалась неизвестная и сказала, что она — сотрудница компании из Бельгии, пишет Ура.ру.

Мужчина, следуя данным ему инструкциям, перевел на незнакомый счет около 12 миллионов рублей. Большую часть от этой суммы он взял в кредит. После того, как его счета оказались заблокированы, он понял, что столкнулся с аферистами.

Напомним, житель Екатеринбурга отдал мошенникам почти два миллиона рублей.

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