Житель Екатеринбурга познакомился в интернете с девушкой и лишился 12 млн

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Екатеринбуржец познакомился с девушкой на сайте знакомств. Позже они продолжили переписываться в мессенджере. Девушка предложила ему подзаработать на торговой платформе. Позже с ним связалась неизвестная и сказала, что она — сотрудница компании из Бельгии, пишет Ура.ру.
Мужчина, следуя данным ему инструкциям, перевел на незнакомый счет около 12 миллионов рублей. Большую часть от этой суммы он взял в кредит. После того, как его счета оказались заблокированы, он понял, что столкнулся с аферистами.
Напомним, житель Екатеринбурга отдал мошенникам почти два миллиона рублей.