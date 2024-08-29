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Житель Екатеринбурга стрелял по дому во время детского праздника

Житель Екатеринбурга стрелял по дому во время детского праздника

29 августа 2024, 10:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель стрелял в частный дом, где проходил детский праздник. Инцидент произошел 28 августа 2024 года.

Дети отмечали день рождения 11-летнего школьника. У них громко звучала музыка, а также они играли на участке. В этот момент раздались выстрелы, которые услышала мама мальчика, пишет Е1.

По словам отца, пострадавших нет. Были повреждены окна в автомобиле и доме из пневматического оружия. Мужчина отправился к соседу, который сделал выстрелы, а также вызвал полицию. Соседа забрали, однако через несколько часов отпустили.

Известно, что ранее агрессор нападал на прохожих с бензопилой, а также отравил собаку, которая лаяла.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестный стрелял по окнам многоэтажного дома.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Стрельба#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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