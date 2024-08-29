Житель Екатеринбурга стрелял по дому во время детского праздника

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Дети отмечали день рождения 11-летнего школьника. У них громко звучала музыка, а также они играли на участке. В этот момент раздались выстрелы, которые услышала мама мальчика, пишет Е1.
По словам отца, пострадавших нет. Были повреждены окна в автомобиле и доме из пневматического оружия. Мужчина отправился к соседу, который сделал выстрелы, а также вызвал полицию. Соседа забрали, однако через несколько часов отпустили.
Известно, что ранее агрессор нападал на прохожих с бензопилой, а также отравил собаку, которая лаяла.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестный стрелял по окнам многоэтажного дома.