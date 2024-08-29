Жители Серова заметили задымление над заводом по обработке дерева

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По словам очевидцев, был слышен хлопок. Дым, идущий от завода, распространился по городу. При этом сотрудники экстренной службы не стали тушить возгорание.
Когда специалисты приехали на предприятие, стало известно, что сотрудники сжигают порубочные остатки. В связи с этим устранять огонь не потребовалось.
Напомним, 23 августа 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в кафе узбекской кухни. Горела крыша. Возгорание смогли ликвидировать до того, как приехали пожарные.