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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Жители Серова заметили задымление над заводом по обработке дерева

Жители Серова заметили задымление над заводом по обработке дерева

29 августа 2024, 03:28
Фото: Telegram-канал «Это Серов, детка»
В Серове произошло возгорание на предприятии по обработке дерева. Пожарные не стали его тушить.

По словам очевидцев, был слышен хлопок. Дым, идущий от завода, распространился по городу. При этом сотрудники экстренной службы не стали тушить возгорание.

Когда специалисты приехали на предприятие, стало известно, что сотрудники сжигают порубочные остатки. В связи с этим устранять огонь не потребовалось.

Напомним, 23 августа 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в кафе узбекской кухни. Горела крыша. Возгорание смогли ликвидировать до того, как приехали пожарные.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Завод#Пожарные#Возгорание#ЧП#Задымление#18+#Екатеринбург#Инцидент
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