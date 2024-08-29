Жители Туринска обвинили врачей в смерти родных

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Так, по словам горожанина, его отца, у которого были проблемы с сердцем, не отвезли в реанимацию и не хотели транспортировать в больницу Ирбита. Мужчина через несколько дней скончался, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Туринск ЧП».
Другая жительница Туринска рассказала, что ее мама, обратившаяся в это учреждение, умерла через 42 дня. Ей не смогли поставить точный диагноз, а из лекарств ей давали только обезболивающее и капали глюкозу.
Напомним, в Екатеринбурге мальчик умер от онкологии. Врачи поставили ему неверный диагноз, посчитав, что у ребенка бронхит.