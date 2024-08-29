Жители Туринска обвинили врачей в смерти родных

Так, по словам горожанина, его отца, у которого были проблемы с сердцем, не отвезли в реанимацию и не хотели транспортировать в больницу Ирбита. Мужчина через несколько дней скончался, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Туринск ЧП».