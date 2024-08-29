Жителям РФ стали платить премии за поиск коллег

По словам кандидата экономических наук Татьяны Кожевниковой, соискателям сейчас легче найти работу в промышленности: обрабатывающих отраслях, выпуске компьютеров и другой техники. В сравнении с 2022 годом количество вакансий в промышленности увеличилось более, чем на 60 процентов. При этом число соискателей выросло только на 16 процентов. В итоге уровень конкуренции резко снизился.