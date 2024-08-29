Жителям РФ стали платить премии за поиск коллег

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Известно, что размер премий — десятки тысяч рублей. В некоторых компаниях руководители могут платить до 40 тысяч за каждого нового сотрудника. По словам экономиста Никиты Кричевского, благодаря новой мере удается закрыть до 30 процентов вакансий, пишут «Новые известия».
Доктор экономических наук Андрей Нечаев отметил, что проблема с нехваткой сотрудников возникла из-за демографического кризиса, а также эмиграции образованных и креативных специалистов в трудоспособном возрасте. Представитель сервиса «Авито. Работа» Дмитрий Пучков рассказал, что на российском рынке труда наблюдается напряженность последние три года.
Вышеуказанные проблемы приводят к борьбе руководителей за ценных сотрудников и гонке зарплат. Пучков отметил, что прирост оплаты труда составил почти 11 процентов. В вакансиях средний размер зарплаты указывается 62 тысячи. Кроме того, работодатели для привлечения сотрудников находят креативные решения. Помимо упомянутых премий устанавливаются дополнительные льготы и расширенный социальный пакет.
По словам кандидата экономических наук Татьяны Кожевниковой, соискателям сейчас легче найти работу в промышленности: обрабатывающих отраслях, выпуске компьютеров и другой техники. В сравнении с 2022 годом количество вакансий в промышленности увеличилось более, чем на 60 процентов. При этом число соискателей выросло только на 16 процентов. В итоге уровень конкуренции резко снизился.
Самыми популярными специальностями в 2024 году стали слесарь, машинист и инженер конструктор. Также рост вакансий наблюдается в сфере IT и ТВ-коммуникаций, строительстве, сельхозе, сфере услуг и логистике.
Напомним, в Свердловской области не хватает сотрудников во многих сферах деятельности. Самую высокую зарплату в регионе предлагают сотрудникам рабочих специальностей: шлифовщикам, фрезеровщикам и токарям.