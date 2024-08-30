Четыре многодетные свердловские семьи получили медаль ордена «Родительская слава»

Выступая с приветственным словом, губернатор подчеркнул, что число многодетных семей в регионе постоянно растет — сегодня их число достигло 70 тысяч. Буквально десятилетие назад таких ячеек общества было фактически в два раза меньше. Родители и дети из награжденных семей ведут активный образ жизни, занимаются спортом и творчеством, вовлечены в общественную жизнь региона.