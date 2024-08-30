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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:04

Медаль ордена «Родительская слава» получили четыре свердловские семьи

Четыре многодетные свердловские семьи получили медаль ордена «Родительская слава»

30 августа 2024, 16:02
Фото: департамент информполитики

Медаль ордена «Родительская слава» получили четыре свердловские семьи

Госнаграды многодетные свердловчане получили в преддверии 1 сентября, Дня знаний. Их в торжественной обстановке вручил глава региона Евгений Куйвашев.

В департаменте информполитики назвали семьи, получившие медаль ордена «Родительская слава»:

  • семья Лимоновых: Наталья и Андрей родили и воспитывают семерых детей;
  • семья Седых — 12 ребят;
  • семья Григорьевых — четверо детей;
  • многодетная мать Альфия Трапезникова — имеет на попечении пятерых детей.
Фото: департамент информполитики

Выступая с приветственным словом, губернатор подчеркнул, что число многодетных семей в регионе постоянно растет — сегодня их число достигло 70 тысяч. Буквально десятилетие назад таких ячеек общества было фактически в два раза меньше. Родители и дети из награжденных семей ведут активный образ жизни, занимаются спортом и творчеством, вовлечены в общественную жизнь региона.

Ранее стало известно, что в Горноуральском построят дорогу к участкам многодетных семей.

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