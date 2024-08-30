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Директор филиала Росавиации в Екатеринбурге задержан за растрату и хищение денег

Директор филиала Росавиации в Екатеринбурге задержан за растрату и хищение денег

30 августа 2024, 09:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан руководитель филиала Росавиации Валерий Купцов по подозрению в растрате и хищении бюджетных денег. На его рабочем месте были проведены обыски.

Организация оказывает аэронавигационное обслуживание над территориями уральских регионов и Удмуртской Республикой. В офисе был проведен обыск, во время которого сотрудники спецслужб изъяли документацию, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».

Также был задержан Купцов. В отношении него возбудили уголовное дело за трату и хищение денег, которые предназначались на возведение екатеринбургской единой системы организации воздушного движения. Работы не были завершены, но центр начал работу.

Купцов был руководителем филиала на протяжении двух лет. В ближайшее время его могут снять с должности. Также ему изберут меру пресечения.

Напомним, в Нижнем Тагиле обвиняется во взяточничестве руководитель РЭО автоинспекции.

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