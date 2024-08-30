Директор филиала Росавиации в Екатеринбурге задержан за растрату и хищение денег

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Организация оказывает аэронавигационное обслуживание над территориями уральских регионов и Удмуртской Республикой. В офисе был проведен обыск, во время которого сотрудники спецслужб изъяли документацию, рассказали в Telegram-канале «Авиаторщина».
Также был задержан Купцов. В отношении него возбудили уголовное дело за трату и хищение денег, которые предназначались на возведение екатеринбургской единой системы организации воздушного движения. Работы не были завершены, но центр начал работу.
Купцов был руководителем филиала на протяжении двух лет. В ближайшее время его могут снять с должности. Также ему изберут меру пресечения.
Напомним, в Нижнем Тагиле обвиняется во взяточничестве руководитель РЭО автоинспекции.