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Инспекторы ГИБДД в Свердловской области пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД

Инспекторы ГИБДД в Свердловской области пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД

30 августа 2024, 03:56
Фото: 1MI
В Свердловской области инспекторы ГИБДД пресекли более девяти тысяч нарушений ПДД во время рейдов с 19 по 25 августа 2024 года.

805 раз правила нарушили пешеходы, а 109 и 57 раз их нарушали велосипедисты и мотоциклисты. Среди водителей самое распространенное нарушение — езда без ремней безопасности — этих случаев было более двух тысяч, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

953 автомобилиста ездили с незаконной тонировкой на стеклах. Также часто водители перевозят маленьких детей без специальных кресел. Кроме того, среди нарушений были замечены вождения без прав, в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и непредоставление места на дороге пешеходу.

Напомним, жители Свердловской области получили несколько миллионов штрафов за нарушения ПДД с начала 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Статистика#Инспекторы#ПДД#ЧП#Нарушения#18+#Екатеринбург#Инцидент
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