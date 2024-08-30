Инспекторы ГИБДД в Свердловской области пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД

805 раз правила нарушили пешеходы, а 109 и 57 раз их нарушали велосипедисты и мотоциклисты. Среди водителей самое распространенное нарушение — езда без ремней безопасности — этих случаев было более двух тысяч, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.