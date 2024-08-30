Инспекторы ГИБДД в Свердловской области пресекли более 9 тысяч нарушений ПДД

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Published Сегодня, 03:56
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805 раз правила нарушили пешеходы, а 109 и 57 раз их нарушали велосипедисты и мотоциклисты. Среди водителей самое распространенное нарушение — езда без ремней безопасности — этих случаев было более двух тысяч, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
953 автомобилиста ездили с незаконной тонировкой на стеклах. Также часто водители перевозят маленьких детей без специальных кресел. Кроме того, среди нарушений были замечены вождения без прав, в нетрезвом виде, выезд на встречную полосу и непредоставление места на дороге пешеходу.
Напомним, жители Свердловской области получили несколько миллионов штрафов за нарушения ПДД с начала 2024 года.