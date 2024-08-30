Клиентка сауны в Екатеринбурге устроила погром и набросилась на пожилую сотрудницу

По словам руководителя сауны, женщина пришла с мужем и ребенком. Перед этим она оставила две тысячи в качестве залога. Позже оказалось, что посетители ели арбуз на бильярдном столе и испортили сукно. Пожилая администратор сообщила, что за это полагается штраф и две тысячи обратно не отдадут, пишет Е1.