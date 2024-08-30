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Клиентка сауны в Екатеринбурге устроила погром и набросилась на пожилую сотрудницу

Клиентка сауны в Екатеринбурге устроила погром и набросилась на пожилую сотрудницу

30 августа 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге женщина устроила скандал в сауне и избила 61-летнюю сотрудницу. Инцидент произошел 29 августа 2024 года.

По словам руководителя сауны, женщина пришла с мужем и ребенком. Перед этим она оставила две тысячи в качестве залога. Позже оказалось, что посетители ели арбуз на бильярдном столе и испортили сукно. Пожилая администратор сообщила, что за это полагается штраф и две тысячи обратно не отдадут, пишет Е1.

После этого посетительница разозлилась и стала громить помещение. Так, она повредила технику, вентилятор и зеркала. Затем горожанка избила администратора и говорила, что она является сотрудницей банка.

Сотрудники написали заявление в полицию. Пострадавшая администратор оформила больничный. В правоохранительных органах ведется проверка.

Напомним, в Ревде пациент стационара напал на своего соседа из-за того, что он говорил во сне.

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