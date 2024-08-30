Квартиры дома в Первоуральске затопило водой из канализации

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
В многоэтажном доме несколько дней ограничена подача холодной и горячей воды в связи с засорившейся канализацией. У жильцов в квартирах из сантехники вытекает вода с фекалиями, рассказали в группе ВКонтакте «Типичный Новоуральск».
Одна из жительниц дома пожаловалась при этом на неприятный запах. Женщина также рассказала, что на двери дома было объявление, что должен прийти сотрудник коммунальной службы и устранить проблему, однако его не было.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге многоэтажный дом был затоплен фекалиями.