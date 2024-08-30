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Published Сегодня, 05:45

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Квартиры дома в Первоуральске затопило фекалиями

Квартиры дома в Первоуральске затопило водой из канализации

30 августа 2024, 05:45
Фото: 1MI

Квартиры дома в Первоуральске затопило фекалиями

В Первоуральске местные жители жалуются на воду с фекалиями, которая затопила их квартиры на улице Чурина.

В многоэтажном доме несколько дней ограничена подача холодной и горячей воды в связи с засорившейся канализацией. У жильцов в квартирах из сантехники вытекает вода с фекалиями, рассказали в группе ВКонтакте «Типичный Новоуральск».

Одна из жительниц дома пожаловалась при этом на неприятный запах. Женщина также рассказала, что на двери дома было объявление, что должен прийти сотрудник коммунальной службы и устранить проблему, однако его не было.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге многоэтажный дом был затоплен фекалиями.

Жители Екатеринбурга пожаловались на затопленный фекалиями дом
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дом#ЧП#Фекалии#Затопление#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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