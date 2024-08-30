Листья на огурцах перестанут желтеть и сворачиваться: помогут два копеечных средства

Также можно попробовать подкормить растение настоем луковой шелухи. Для этого 200 граммов шелухи необходимо залить 10 литрами теплой воды и оставить настаиваться на пять суток. Полученным средством можно опрыскивать плети. Луковая шелуха обладает многими полезными свойствами благодаря содержанию биологически активных веществ. Антибактериальные и противогрибковые свойства луковой шелухи помогают бороться с различными грибковыми инфекциями и болезнями растений, такими как мучнистая роса, фитофтора и другие. Также настой луковой шелухи может отпугивать или уничтожать некоторых вредителей, таких как тля, паутинный клещ, трипсы и другие насекомые, вредящие растениям.