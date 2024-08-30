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Published Сегодня, 14:35

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Листья на огурцах перестанут желтеть и сворачиваться: помогут два копеечных средства

Листья на огурцах перестанут желтеть и сворачиваться: помогут два копеечных средства

30 августа 2024, 14:35
Фото: 1MI
Если в конце августа листья на огуречных плетях начали желтеть и сворачиваться в трубочку, то причин может быть несколько: нехватка микроэлементов, вредители и болезни, нарушение режима полива. Поддержать их иммунитет можно народными методами.

Огурцы требуют богатой питательными веществами почвы для нормального роста и плодоношения. Недостаток азота, калия, фосфора и других микроэлементов может привести к остановке формирования плодов и увяданию листвы. Эксперты портала «Белновости» подобрали два рецепта, которые помогают поддерживать огуречные плети в хорошем состоянии.

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Но для начала попробуем разобраться в причинах, по которым огурцы в конце августа-начале сентября вдруг начинают чахнуть. Вот лишь некоторые из них:

  • Недостаток питательных веществ: регулярные подкормки комплексными удобрениями помогут поддерживать оптимальный баланс витаминов и микроэлементов;
  • Проблемы с опылением: для нормального плодоношения огурцам требуется опыление, обычно обеспечиваемое насекомыми. Отсутствие опылителей (например, пчел) или неблагоприятные погодные условия, мешающие опылению, могут сильно уменьшать количество завязей;
  • Неблагоприятные климатические условия: огурцы чувствительны к температурным колебаниям. Высокие температуры (выше 30–35 градусов) могут приводить к стерильности пыльцы и, как следствие, к отсутствию плодов. Низкие ночные температуры (ниже 12–15 градусов) оказывают неблагоприятное влияние на плодоношение. Дефицит или избыток влажности также могут отрицательно сказываться на формировании плодов;
  • Болезни и вредители: бактериальные, вирусные и грибковые заболевания (например, мучнистая роса, корневая гниль) и атаки вредителей (таких как тли, паутинные клещи) могут серьезно повлиять на здоровье растений и их способность плодоносить.

Кроме того, огурцы могут заболеть из-за неправильных агротехнических приемов (загущения посадок), нерегулярного сбора урожая, переизбытка пестицидов и гербицидов.

Фото: 1MI

Поддержать огурцы в «рабочем» состоянии помогут две простые подкормки.

В 10 литрах воды растворяем стакан молока и несколько капель йода. Получившийся раствор наливаем в пульверизатор и обрабатываем листья, в том числе с внутренней стороны, — делятся первым полезным лайфхаком агрономы.

Также можно попробовать подкормить растение настоем луковой шелухи. Для этого 200 граммов шелухи необходимо залить 10 литрами теплой воды и оставить настаиваться на пять суток. Полученным средством можно опрыскивать плети. Луковая шелуха обладает многими полезными свойствами благодаря содержанию биологически активных веществ. Антибактериальные и противогрибковые свойства луковой шелухи помогают бороться с различными грибковыми инфекциями и болезнями растений, такими как мучнистая роса, фитофтора и другие. Также настой луковой шелухи может отпугивать или уничтожать некоторых вредителей, таких как тля, паутинный клещ, трипсы и другие насекомые, вредящие растениям.

Ранее эксперты рассказали, как и чем мульчировать почву вокруг растений.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Огурцы#Окружающая среда#Дача#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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