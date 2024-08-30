Листья на огурцах перестанут желтеть и сворачиваться: помогут два копеечных средства

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Огурцы требуют богатой питательными веществами почвы для нормального роста и плодоношения. Недостаток азота, калия, фосфора и других микроэлементов может привести к остановке формирования плодов и увяданию листвы. Эксперты портала «Белновости» подобрали два рецепта, которые помогают поддерживать огуречные плети в хорошем состоянии.
Но для начала попробуем разобраться в причинах, по которым огурцы в конце августа-начале сентября вдруг начинают чахнуть. Вот лишь некоторые из них:
Кроме того, огурцы могут заболеть из-за неправильных агротехнических приемов (загущения посадок), нерегулярного сбора урожая, переизбытка пестицидов и гербицидов.
Поддержать огурцы в «рабочем» состоянии помогут две простые подкормки.
В 10 литрах воды растворяем стакан молока и несколько капель йода. Получившийся раствор наливаем в пульверизатор и обрабатываем листья, в том числе с внутренней стороны, — делятся первым полезным лайфхаком агрономы.
Также можно попробовать подкормить растение настоем луковой шелухи. Для этого 200 граммов шелухи необходимо залить 10 литрами теплой воды и оставить настаиваться на пять суток. Полученным средством можно опрыскивать плети. Луковая шелуха обладает многими полезными свойствами благодаря содержанию биологически активных веществ. Антибактериальные и противогрибковые свойства луковой шелухи помогают бороться с различными грибковыми инфекциями и болезнями растений, такими как мучнистая роса, фитофтора и другие. Также настой луковой шелухи может отпугивать или уничтожать некоторых вредителей, таких как тля, паутинный клещ, трипсы и другие насекомые, вредящие растениям.
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