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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 03:42

Мигранты в Екатеринбурге сдают тест на знание русского языка без проверки и за взятки

Мигранты в Екатеринбурге сдают тест на знание русского языка без проверки и за взятки

30 августа 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты в Екатеринбурге дают взятки за то, чтобы сдать экзамен по русскому языку без проверки.

Взятки у мигрантов берут сотрудники спеццентра, который расположен на улице Сулимова. Взамен на отдаваемые суммы у них не проверяется уровень знания языка, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Начальник СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации. Также он потребовал доложить об итогах мероприятия исполняющему обязанности главы областного Следкома Константину Мирошниченко.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции поймали мигрантов, которые уклонялись от постановки на воинский учет.

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