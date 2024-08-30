Мигранты в Екатеринбурге сдают тест на знание русского языка без проверки и за взятки

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Взятки у мигрантов берут сотрудники спеццентра, который расположен на улице Сулимова. Взамен на отдаваемые суммы у них не проверяется уровень знания языка, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Начальник СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации. Также он потребовал доложить об итогах мероприятия исполняющему обязанности главы областного Следкома Константину Мирошниченко.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции поймали мигрантов, которые уклонялись от постановки на воинский учет.