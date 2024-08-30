Модульбанк пополнил функционал новым сервисом облачных касс

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В то время физическая касса была чуть ли не самым важным инструментом ведения бизнеса. Но с годами технологии совершенствовались, и в России стали применяться новые цифровые форматы платежей. Предприниматели оценили преимущества облачных касс, разработанных для осуществления оплаты в обход физического кассового аппарата — в формате онлайн, пишет newsnn.ru.
Облачная касса впервые заработала в Российской Федерации в 2017 году. Новшество было презентовано компанией «Бизнес.Ру Онлайн-Чеки». Так в нашей стране начали предоставлять услуги цифровой фискализации. Владельцы онлайн-магазинов и другие представители бизнеса, работающие в цифровом пространстве, быстро привыкли к простым в использовании и экономичным облачным кассовым сервисам.
В наше время банки едва ли смогли бы обходиться без собственных сервисов облачных касс, при этом не теряя клиентскую базу и не утрачивая конкурентоспособность на рынке финансовых услуг. Больше всего это касается банковских организаций, работающих с предприятиями сегмента МСП.
В частности, в Модульбанке недавно решили произвести модернизацию сервиса цифровой фискализации для онлайн-магазинов и курьерских служб, дополнив его возможностью работать с экрана мобильного гаджета. Поскольку данный банк позиционирует себя как бизнес-хаб с сервисами и ресурсами для развития, он должен идти в ногу со временем.
Комфортное новшество позволит клиентам банка производить оплату с экрана мобильных устройств, пробивать облачные чеки. Все данные направляются в ОФД и ФНС. Нельзя не отметить, что смартфонов с единым центром управления для удаленного приема платежей может быть сколько угодно, а все финансовые операции, производимые при помощи сервиса, надежно защищены.
Сервис облачных касс включает в себя функции приема платежей и формирования электронных чеков через мобильное приложение. Как только клиент выбирает способ оплаты, данные передаются в физическую кассу, затем — оператору фискальных данных (ОФД) и Федеральной налоговой службе (ФНС), после чего клиент получает электронный чек. Стоит отметить, что оплата возможна как наличными, так и картой. Сервис гарантирует безопасность всех платежных операций. По количеству смартфонов для приема платежей ограничения не установлены, управление осуществляется из единого центра.
Облачные кассы представляют собой перспективное направление, которое активно развивают ведущие банки страны. Например, у Сбербанка есть «Онлайн-касса Эвотор», позволяющая принимать оплату в режиме онлайн и управлять продажами. Подобный сервис имеется и у Альфа-Банка — это «Альфа-Касса», которая предоставляет возможность аренды кассового оборудования и подключения к облачному сервису.
У представителей бизнеса давно не осталось сомнений в том, что за облачными кассами — будущее, и что спрос на них будет только расти по мере дальнейшего развития цифровых технологий и модернизации электронных продаж. Тем не менее это будет происходить лишь до момента, когда в цифровом пространстве появится нечто новое, что опять изменит рынок до неузнаваемости.