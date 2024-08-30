Модульбанк пополнил функционал новым сервисом облачных касс

У представителей бизнеса давно не осталось сомнений в том, что за облачными кассами — будущее, и что спрос на них будет только расти по мере дальнейшего развития цифровых технологий и модернизации электронных продаж. Тем не менее это будет происходить лишь до момента, когда в цифровом пространстве появится нечто новое, что опять изменит рынок до неузнаваемости.