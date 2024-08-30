На это выплат нет: жители Нижнего Тагила помогают пострадавшим на Сибирской, 81

Родители, тем временем, озабочены поиском и покупкой жилья, на которую были выделены средства из регионального бюджета — а это более 240 миллионов рублей. Муниципальные власти также на каждом этапе поддерживают пострадавшие семье не только денежными выплатами и предоставлением жилья, но и помощью в сборе и оформлении необходимых для получения выплат документов.