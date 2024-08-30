На это выплат нет: жители Нижнего Тагила помогают пострадавшим на Сибирской, 81

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
На выплаченные муниципалитетом средства горожане, потерявшие свои квартиры после взрыва в доме №81, смогли купить себе вещи первой необходимости. Постепенно люди возвращаются к привычной жизни, в рамках которой младшему поколению вот-вот предстоит начать новый учебный год. Вся техника, которой пользовались жильцы рухнувшего подъезда, была уничтожена и потеряна под завалами.
Жители Нижнего Тагила приняли решение организовывать сборы на конкретные товары для детей из пострадавших семей. Переводы от горожан аккумулируются на счете организатора и строго подотчетны. Так, несколько ребят уже получили новые смартфоны для связи с родителями и ноутбуки для дистанционного обучения.
После сбора на МФУ нужно сделать сбор на покупку ноутбука. Одного детям не хватит. Сейчас очень много заданий онлайн, — уверена тагильчанка Наталья.
Интернет уже давно прочно вошел в нашу жизнь. А в школах все чаще дают задания, для выполнения которых, нужен ноутбук. Опять же, возможно возвращение дистанта. Практически в любой профессии важно владеть ПК, поэтому детям необходимо начинать осваивать компьютер как можно раньше. Кроме того, значительная часть жизни детей сейчас в интернете. Соцсети, игры, друзья и многое другое. Пригодится ноутбук и родителям, — уверен организатор сборов Никита Чапурин.
На днях будет закуплена техника для семья Касьяновых, дочь которых — Аня — погибла при обрушении подъезда. В семье остались трое несовершеннолетних детей, которые вскоре получат не только смартфоны, но и принтер.
Это большая помощь детям пережить трагедию. Сейчас главное позитивные эмоции, — уверена Ольга С. из Нижнего Тагила.
Если денег, собранных за период сбора, не хватает для покупки техники, организатор сборов добавляет оставшуюся сумму от себя. Ранее ребятам уже вручили новый ноутбук.
Семьи 1 и 2 подъездов — не просто скромные люди, они глубоко порядочные. Большая часть из них всегда готовы помогать другим в сложных ситуациях. Всем неравнодушным участникам сборов огромная благодарность и низкий поклон за их добрые сердца, — говорит Алена Б. из Нижнего Тагила.
Участники сборов надеются, что новая техника поможет младшему поколению быстрее адаптироваться к привычной жизни и делам после произошедшей трагедии.
Можно и побольше скинуться, в крайнем случае, — пишут небезразличные горожане.
Родители, тем временем, озабочены поиском и покупкой жилья, на которую были выделены средства из регионального бюджета — а это более 240 миллионов рублей. Муниципальные власти также на каждом этапе поддерживают пострадавшие семье не только денежными выплатами и предоставлением жилья, но и помощью в сборе и оформлении необходимых для получения выплат документов.
То, как горожане отнеслись к чужой беде не может не радовать.
Произошедшая трагедия не могла не повлиять на эмоциональное состояние детей. В одночасье весь привычный мир рухнул. Подаренный ноутбук или смартфон становится первым шагом в сторону привычной и понятной жизни. Мы также закупили микроволновки и мультиварки для семей, потерявших все имущество. Техника стала большим подспорьем в быту. Наши подписчики помимо участия в сборах, жертвовали пострадавшим одежду, канцелярию, средства гигиены, постельное белье, даже трехкамерный холодильник. Наши активисты помогали перевозить вещи на собственных газелях. Я очень рад, что тагильчане не бросили земляков в беде. Люди проявили свои самые лучшие качества! — поделился с TagilCity.ru тагильчанин.
По словам общественника, пострадавшие при взрыве даже столкнулись с хейтом со стороны некоторых людей. Так, в адрес общественного движения не раз приходили негативные сообщения, в которых люди из-за проводимых сборов выражали свое мнение о несправедливости по отношению к нуждающимся многодетным семьям.