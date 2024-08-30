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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Эксперт по домоводству Жукова дала советы, как вернуть подушкам из пера свежесть

Не бойтесь стирать перьевые подушки: эксперт рассказала, как вернуть им мягкость

30 августа 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт по домоводству Жукова дала советы, как вернуть подушкам из пера свежесть

Перьевые подушки отличаются особой мягкостью, спать на них очень уютно и приятно. Однако со временем они отсыревают, появляется неприятный затхлый запах. Освежить их достаточно просто — результат приятно вас удивит.

Перьевые подушки обладают рядом преимуществ, благодаря которым многие люди покупают только их. Например, обеспечивают мягкость и комфорт, которые трудно найти в подушках из синтетических материалов. Они легко подстраиваются под форму головы и шеи, обеспечивая оптимальную поддержку и снимая напряжение с мышц, что способствует лучшему отдыху. К тому же перьевые подушки, особенно из гусиных или утиных перьев, отличаются высокой долговечностью. При правильном уходе они могут служить 5-10 лет и даже дольше. Их устойчивость к износу делает их более выгодной покупкой в долгосрочной перспективе. Но что делать, если любимая и такая уютная подушка начинает неприятно пахнуть? Ответ на этот вопрос знает эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова.

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Раньше стирка перьевых подушек была очень хлопотной: нужно было распороть наперник, высыпать перья в отдельный мешочек и все стирать отдельно. Современные перьевые подушки вполне можно постирать целиком. Марина Жукова советует при этом добавлять в последний цикл полоскания немного лимонной кислоты.

Для стирки перьевой подушки лучше выбирать солнечные дни, потому что сушка подушки — довольно длительное и кропотливое дело.

Подушка сохла три дня, у нас ведь сильные ветра и яркое солнце. На второй день еще чувствовался легкий запах сырого пера, но не резкий, скорее свежий. К третьему дню от него не осталось и следа, только легкий аромат моющего средства, — рассказала о своем опыте Марина Жукова.

При сушке подушки необходимо периодически встряхивать, чтобы перо просыхало равномерно. Пользоваться ими можно только после полного просыхания, когда перо перестанет пахнуть сыростью, вновь станет воздушным и легким.

Ранее Марина Жукова рассказала, от какого аптечного средства комнатные цветы начинают расти как на дрожжах.

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