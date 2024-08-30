Не бойтесь стирать перьевые подушки: эксперт рассказала, как вернуть им мягкость

Перьевые подушки обладают рядом преимуществ, благодаря которым многие люди покупают только их. Например, обеспечивают мягкость и комфорт, которые трудно найти в подушках из синтетических материалов. Они легко подстраиваются под форму головы и шеи, обеспечивая оптимальную поддержку и снимая напряжение с мышц, что способствует лучшему отдыху. К тому же перьевые подушки, особенно из гусиных или утиных перьев, отличаются высокой долговечностью. При правильном уходе они могут служить 5-10 лет и даже дольше. Их устойчивость к износу делает их более выгодной покупкой в долгосрочной перспективе. Но что делать, если любимая и такая уютная подушка начинает неприятно пахнуть? Ответ на этот вопрос знает эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова.