Никакой химии: как безопасно и быстро отмыть микроволновку

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Важно регулярно чистить микроволновку. Остатки пищи и жира создают идеальную среду для размножения бактерий и плесени. Если агрегат не мыть хотя бы пару раз в месяц, это может привести к размножению вредных микроорганизмов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Кроме того, остатки пищи и грязь на стенках микроволновки могут попасть на свежую еду. А еще накопление жира и грязи может повредить внутренние детали микроволновки, что может привести к ее поломке. Регулярная чистка помогает поддерживать устройство в рабочем состоянии и продлевает его срок службы. При чистке микроволновки лучше не использовать бытовую химию, чтобы ее остатки впоследствии не попали на тарелку. О популярных народных способах рассказали эксперты канала «Ура! Повара».
В процессе нагревания пар, который образуется из содового раствора, смягчит жесткий налет на стенках микроволновки. Отмыть грязь будет намного проще.
Смешайте столовую ложку соды с половиной литра воды, поставьте емкость в микроволновку и включите на пять минут. Откройте дверцу не сразу, а через пять минут, после чего протрите загрязненные участки, — дают совет специалисты по домоводству.
Для этого необходимо две столовые ложки 9-процентного уксуса растворить в половине литра воды. При этом нужно учесть, что винный или яблочный уксус для чистки микроволновки не подходят. Емкость поставить разогревать в печь на 7-10 минут. После этого дверцу не открывать еще минут 10 — так раствор лучше подействует. Весь налет после уксусной бани будет сам отваливаться от стенок и удалится с помощью губки.
Если под рукой нет уксуса, то его можно легко заменить на лимонную кислоту.
Уксус и сода — довольно мощные средства, которые справляются практически с любым налетом и подходят для очень грязных микроволновок. Мыльный раствор эффективен только для повседневного мытья, со сложными случаями он может и не справиться.
Губку как следует смочите в густом мыльном растворе и надавите на нее, чтобы пена вышла наружу. Затем поместите губку внутрь микроволновки, включите на 30 секунд, а затем оставьте для воздействия еще на две минуты. Если нагар не размяк, то можно повторить процедуру еще раз. Однако важно следить, чтобы губка не начала плавиться. Дальше вам нужно лишь протереть микроволновку внутри этой же губкой.
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