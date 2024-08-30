Никакой химии: как безопасно и быстро отмыть микроволновку

Важно регулярно чистить микроволновку. Остатки пищи и жира создают идеальную среду для размножения бактерий и плесени. Если агрегат не мыть хотя бы пару раз в месяц, это может привести к размножению вредных микроорганизмов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Кроме того, остатки пищи и грязь на стенках микроволновки могут попасть на свежую еду. А еще накопление жира и грязи может повредить внутренние детали микроволновки, что может привести к ее поломке. Регулярная чистка помогает поддерживать устройство в рабочем состоянии и продлевает его срок службы. При чистке микроволновки лучше не использовать бытовую химию, чтобы ее остатки впоследствии не попали на тарелку. О популярных народных способах рассказали эксперты канала «Ура! Повара».