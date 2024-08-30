Пенсионерка в Екатеринбурге 3 дня прожила в подъезде с собакой, которую сбила машина

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Хозяйке пострадавшего пса пришлось несколько дней провести с ним в подъезде. Женщина выходила на улицу и просила помощи у прохожих, однако отозвались только два молодых человека, рассказали в фонде «Зоозащитник».
Собаку отвезли в клинику. У животного оказался сложный перелом, однако он успешно перенес операцию. Пес сейчас еще хромает, но уже может ходить.
Напомним, в Первоуральске местные жители нашли кота с ранением от пули, а также с обрезанными ушами и хвостом.