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Пенсионерка в Екатеринбурге 3 дня прожила в подъезде с собакой, которую сбила машина

Пенсионерка в Екатеринбурге 3 дня прожила в подъезде с собакой, которую сбила машина

30 августа 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 88-летняя женщина несколько дней жила в чужом подъезде с собакой, которую сбила машина.

Хозяйке пострадавшего пса пришлось несколько дней провести с ним в подъезде. Женщина выходила на улицу и просила помощи у прохожих, однако отозвались только два молодых человека, рассказали в фонде «Зоозащитник».

Видео: Фонд «Зоозащитник»

Собаку отвезли в клинику. У животного оказался сложный перелом, однако он успешно перенес операцию. Пес сейчас еще хромает, но уже может ходить.

Напомним, в Первоуральске местные жители нашли кота с ранением от пули, а также с обрезанными ушами и хвостом.

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