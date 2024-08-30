Пока ждем: в Нижнем Тагиле назвали условия запуска отопительного сезона

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что день, когда включат отопление, станет известен, как только температура воздуха достигнет необходимых значений. Известно, что для старта отопительного сезона средняя температура должна быть меньше +8 градусов Цельсия в течение пяти дней.
Согласно прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле температура в течение ближайшей недели не опустится ниже +15 градусов. В 2023 году батареи в Нижнем Тагиле включили с 17 сентября.
В Екатеринбурге власти заявили, что в 2024 году отопление в дома жителей столицы Урала начнут постепенно запускать с 10 сентября.