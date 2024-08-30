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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле начнется отопительный сезон

Пока ждем: в Нижнем Тагиле назвали условия запуска отопительного сезона

30 августа 2024, 05:56
Фото: tagilcity.ru

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле начнется отопительный сезон

На данный момент даты запуска отопительного сезона в Нижнем Тагиле нет.

В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что день, когда включат отопление, станет известен, как только температура воздуха достигнет необходимых значений. Известно, что для старта отопительного сезона средняя температура должна быть меньше +8 градусов Цельсия в течение пяти дней.

Согласно прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле температура в течение ближайшей недели не опустится ниже +15 градусов. В 2023 году батареи в Нижнем Тагиле включили с 17 сентября.

В Екатеринбурге власти заявили, что в 2024 году отопление в дома жителей столицы Урала начнут постепенно запускать с 10 сентября.

Стала известна дата включения отопления в Екатеринбурге
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