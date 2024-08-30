Пока ждем: в Нижнем Тагиле назвали условия запуска отопительного сезона

В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что день, когда включат отопление, станет известен, как только температура воздуха достигнет необходимых значений. Известно, что для старта отопительного сезона средняя температура должна быть меньше +8 градусов Цельсия в течение пяти дней.