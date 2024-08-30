Помощь пострадавшим, закрытый Ленинградский проспект, школьники в Тагиле и отопление

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 17:51
Неравнодушные жители Нижнего Тагила объединились и покупают землякам, которые потеряли жилье и имущество в результате взрыва газа в доме на Сибирской, предметы не первой необходимости. Так, уже несколько школьников из пострадавших семей получили новенькие гаджеты и ноутбуки, которые помогут им в учебе.
В Нижнем Тагиле на неделю закроют Ленинградский проспект. С 30 августа по 7 сентября здесь будут проводиться ремонтные работы. Коммунальщики будут чинить тепловые сети, чтобы в дома горожан вовремя пришло тепло.
Все школы Нижнего Тагила готовы к новому учебному году. В сентябре за парты сядут 42 тысячи ребят. На вопросы родителей 30 августа ответила руководитель городского управления образования. Тагильчане задали вопросы о новых школьных предметах, пятидневной учебной неделе, поинтересовались нюансами работы групп продленного дня.
В мэрии Нижнего Тагила пока не называют сроки пуска тепла в дома. Начало отопительного сезона будет зависеть от погоды. По закону батареи должны потеплеть, если температура воздуха на улице в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов.
В Екатеринбурге единовременная выплата семьям участников СВО выросла со 100 до 200 тысяч рублей. С такой инициативой ранее выступил мэр Алексей Орлов. При необходимости деньги могут быть выплачены родственникам бойцов, которые служат по контракту. Военнослужащие также получают и региональную единовременную выплату, которая составляет 400 тысяч рублей.