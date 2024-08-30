Помощь пострадавшим, закрытый Ленинградский проспект, школьники в Тагиле и отопление

Неравнодушные жители Нижнего Тагила объединились и покупают землякам, которые потеряли жилье и имущество в результате взрыва газа в доме на Сибирской, предметы не первой необходимости. Так, уже несколько школьников из пострадавших семей получили новенькие гаджеты и ноутбуки, которые помогут им в учебе.