Ревность и алкоголь разрушили брак: в Нижнем Тагиле мужчина сжег свой дом

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
История начиналась с новой работы. Мужчина по имени Максим устроился дальнобойщиком и по причине частого отсутствия дома начал подозревать свою супругу Марию в изменах.
Началось все с того, как муж пошел работать в дальнобой, он начал меня ревновать ко всем, кто хоть как-то мне помогал, и даже к наемным работникам, приходилось нанимать людей, т. к. муж сам не хотел ничего делать по дому. Тогда мы жили еще в квартире моей мамы, а два года назад купили дом, — рассказала редакции TagilCity.ru Мария, супруга поджигателя.
После покупки дома Максим, по словам Марии, сильно изменился. Все стало еще хуже. После возвращения с рейсов мужчина стал часто выпивать и устраивать скандалы. Мария с детьми несколько раз уходила из дома, чтобы не усугублять ситуацию.
Ночевали у сына или у моей мамы, а на утро возвращались домой, т. к. он к этому времени тоже уходил пить с друзьями и пропадал на сутки, двое, — вспоминает Мария.
Но последняя ссора привела к катастрофическим последствиям. Максим снова выпил и устроил скандал, после чего ушел к своим друзьям. Мария понимала, что он может вернуться и тогда что-нибудь точно случится. Женщина приняла решение уехать из дома. Дочек она отвезла к своей маме, а сама отправилась к старшему сыну.
На следующее утро позвонил мне муж со скандалом и угрозами, сказал, что сейчас сожжет дом, я ему не поверила, что способен на такое, а через минут 10–15 позвонила соседка и сказала, что наш дом горит. Он сдержал обещание, — рассказала Мария журналисту редакции TagilCity.ru.
На пожар приехала полиция, и в этот же день мужчину задержали. Через три часа его отпустили на свободу. Редакция TagilCity.ru сделала запрос в полицию Нижнего Тагила. В пресс-службе ведомства ответили, что сейчас проводятся следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства инцидента.
По данному факту оперуполномоченные отдела полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
После случившегося Максим ведет себя противоречиво. Он обещает супруге помочь в восстановлении дома, но при этом обвиняет ее в случившемся. Сейчас Мария с детьми вынуждена жить в съемной квартире и планирует развестись с Максимом.
Сейчас он мне пишет, обещая помочь в восстановлении дома. Но продолжает оскорблять и обвинять, что это я виновата во всем, — рассказала Мария.
По словам Марии, чтобы восстановить дом, потребуется около 450 тысяч рублей. Имущество, которое не сгорело, пострадало от последствий тушения. Удалось спасти лишь документы. Мебель и техника восстановлению не подлежат. Но, как говорит Мария, она не сдается благодаря детям.
Сначала страх, что будет дальше, как и где жить, я-то еще ладно, а дети, как ведь и школа впереди, и техникум. Потом люди начали помогать понемногу. Ну вроде и жизнь пошла дальше, хоть и тяжело очень. Я поначалу думала, что в этом пожаре не только дом сгорел, но и вся моя жизнь. Благодаря детям и живем дальше, и боремся за будущее, — рассказал журналисту редакции TagilCity.ru Мария, владелица дома.
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