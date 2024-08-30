Ревность и алкоголь разрушили брак: в Нижнем Тагиле мужчина сжег свой дом

Но последняя ссора привела к катастрофическим последствиям. Максим снова выпил и устроил скандал, после чего ушел к своим друзьям. Мария понимала, что он может вернуться и тогда что-нибудь точно случится. Женщина приняла решение уехать из дома. Дочек она отвезла к своей маме, а сама отправилась к старшему сыну.