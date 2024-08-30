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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В свердловской Росгвардии заявили о серьезном кадровом голоде

Серьезный недокомплект: о дефиците кадров заявили в свердловской Росгвардии

30 августа 2024, 15:32
Фото: Изображение Midjourney

В свердловской Росгвардии заявили о серьезном кадровом голоде

Росгвардия Свердловской области сталкивается с нехваткой сотрудников. Зарплаты молодых сотрудников полицейских начинаются от 35 тысяч рублей

Кадровый недокомплект был и ранее, заявила в эфире ОТВ главный кадровик свердловской Росгвардии Наталья Паньшина.

По ее словам, самый большой дефицит наблюдается среди полицейских. Есть постоянная текучка: люди переводятся, увольняются, кто-то выходит на пенсию. Сотрудники, которые только устраиваются на работу, получают около 35 тысяч рублей. У более опытных росгвардейцев зарплата может достигать 50 тысяч рублей.

Наталья Паньшина также подчеркнула, что требования к соискателям при трудоустройстве не слишком строгие: минимальная физподготовка, психологическая и стрессоустойчивость, которые определяются с помощью специального тестирования. Также будущие росгвардейцы проходят проверку на полиграфе.

За год зарплаты в Свердловской области выросли на 19%.

В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 94 тысяч рублей
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Деньги#Росгвардия#Зарплаты#Кадры#Екатеринбург#Дефицит кадров
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