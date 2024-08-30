Серьезный недокомплект: о дефиците кадров заявили в свердловской Росгвардии

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Кадровый недокомплект был и ранее, заявила в эфире ОТВ главный кадровик свердловской Росгвардии Наталья Паньшина.
По ее словам, самый большой дефицит наблюдается среди полицейских. Есть постоянная текучка: люди переводятся, увольняются, кто-то выходит на пенсию. Сотрудники, которые только устраиваются на работу, получают около 35 тысяч рублей. У более опытных росгвардейцев зарплата может достигать 50 тысяч рублей.
Наталья Паньшина также подчеркнула, что требования к соискателям при трудоустройстве не слишком строгие: минимальная физподготовка, психологическая и стрессоустойчивость, которые определяются с помощью специального тестирования. Также будущие росгвардейцы проходят проверку на полиграфе.
За год зарплаты в Свердловской области выросли на 19%.