Серьезный недокомплект: о дефиците кадров заявили в свердловской Росгвардии

По ее словам, самый большой дефицит наблюдается среди полицейских. Есть постоянная текучка: люди переводятся, увольняются, кто-то выходит на пенсию. Сотрудники, которые только устраиваются на работу, получают около 35 тысяч рублей. У более опытных росгвардейцев зарплата может достигать 50 тысяч рублей.